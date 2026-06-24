Επανεκκίνησαν οι εργασίες στο ρέμα Κερεζένια

Οι εργασίες εκτελούνται στο τμήμα πάνω από τη γέφυρα της οδού Λακωνικής, στο ύψος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, στο τμήμα αυτό ο Δήμος έχει ζητήσει από το υπουργείο Υποδομών οι παρεμβάσεις στο ρέμα να πάνε πιο βόρεια, από αυτές που είχαν προγραμματιστεί αρχικά, για να υπάρξει προστασία σε μεγαλύτερη διαδρομή και για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα διάβρωσης των πρανών, που προκλήθηκε από τις συνεχείς κι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα και της άνοιξης. Ακόμα, ο Δήμος έχει ζητήσει να διατηρηθεί η παλιά τοξωτή γέφυρα στη Λακωνικής, που προβλεπόταν να κατεδαφιστεί ή να φτιαχτεί μια σύγχρονη και καλύτερη, για να εξυπηρετηθεί η πρόσβαση προς τις γειτονικές εγκαταστάσεις της “Κιβωτού του Κόσμου”.

Για την ώρα, τα συνεργεία συνεχίζουν κι ενισχύουν τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί και είχαν σταματήσει, λόγω των βροχοπτώσεων και του νερού που υπήρχε στο Κερεζένια.

Οσον αφορά το αντιπλημμυρικό έργο στο σημαντικό τμήμα του ρέματος από τη γέφυρα της Λακωνικής μέχρι τις εκβολές του στη θάλασσα, στη Ναυαρίνου, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο και καινούργιο, παρά την πρόσφατη θετική εξέλιξη για το πολύπαθο ζήτημα των απαλλοτριώσεων, εξαιτίας των οποίων το έργο έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο εγκρίθηκε η πληρωμή των απαλλοτριώσεων, συνολικού ποσού 450.836,82 ευρώ, για να γίνουν οι εργασίες διαπλάτυνσης στο Κερεζένια, από τη γέφυρα της Λακωνικής έως τη Ναυαρίνου. Οι απαλλοτριώσεις αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα από το 2023 και το 2024.

Οσον αφορά το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του “Μορέα” στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο Καλαμάτας, έχει ολοκληρωθεί ο κλειστός αγωγός δίπλα στον περιφερειακό, που θα μεταφέρει τα νερά από τα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ προς το Κερεζένια κι έχουν γίνει εργασίες στο Κερεζένια, στο τμήμα πάνω από τη γέφυρα του περιφερειακού (της Λακωνικής). Πέρα, όμως, από τις παρεμβάσεις στο Κερεζένια, στα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ σε 200 μέτρα μήκος ανάντι προβλέπονται διευθετήσεις, εκβαθύνσεις, καθαρισμοί και λεκάνες απορροής, για να συγκρατούνται φερτά υλικά.

Το αντιπλημμυρικό στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο είναι προϋπολογισμού 17,4 εκ. ευρώ, έχει ενταχθεί στα συμπληρωματικά έργα της σύμβασης παραχώρησης και η συμβατική προθεσμία υλοποίησής του ήταν 24 μήνες, έως το τέλος του 2024.

Το έργο είναι συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων και τα 1,2 χλμ. είναι κλειστό, ο αγωγός που από τα δύο ρέματα θα οδηγεί τα νερά στο Κερεζένια. Από ένα σημείο του κλειστού αγωγού θα μπορεί να μπει σε αυτόν μεγάλο μηχάνημα, για να τον καθαρίζει.

Γ.Σ.