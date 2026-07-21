Τι έργα προβλέπονται στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Ξεκινά σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». Η σύμβαση προβλέπει νέο αεροσταθμό, ανασχεδιασμό της πίστας στάθμευσης αεροσκαφών, σύγχρονα συστήματα εξυπηρέτησης επιβατών και μηχανισμό υποχρεωτικών επεκτάσεων όταν η αύξηση της επιβατικής κίνησης το απαιτήσει.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης του αεροδρομίου, το οποίο δεν περιορίζεται στην πρώτη φάση των έργων, αλλά καθορίζει τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Για πρώτη φορά προσδιορίζονται μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας για τις υπηρεσίες προς τους επιβάτες, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των επενδύσεων, καθώς και μηχανισμοί ελέγχου που ενεργοποιούν νέες επεκτάσεις όταν η ανάπτυξη του αεροδρομίου το επιβάλλει.

Η σημασία της σύμβασης είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο αποτελεί πλέον μία από τις βασικές πύλες εισόδου του τουρισμού στην Πελοπόννησο. Τα τελευταία χρόνια η επιβατική κίνηση παρουσιάζει συνεχή αύξηση, ενώ η λειτουργία νέων διεθνών αεροπορικών συνδέσεων έχει δημιουργήσει ανάγκες που οι σημερινές εγκαταστάσεις δυσκολεύονται να καλύψουν, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Ο νέος αεροσταθμός

Το μεγαλύτερο έργο της πρώτης φάσης είναι η κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού στη νέα απαλλοτριωμένη έκταση του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τα τεχνικά παραρτήματα της σύμβασης, ο νέος αεροσταθμός θα κατασκευαστεί στη νέα απαλλοτριωμένη έκταση του αεροδρομίου και θα διαθέτει ισόγεια επιφάνεια υπερδιπλάσια της σημερινής, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερους επιβάτες στις ώρες αιχμής. Η διαμόρφωση των χώρων προβλέπει σαφή διαχωρισμό αφίξεων και αναχωρήσεων, μεγαλύτερες αίθουσες αναμονής, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας, νέο χώρο παραλαβής αποσκευών, εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις υγιεινής.

Ο αεροσταθμός σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις μελλοντικές αυξήσεις της επιβατικής κίνησης, χωρίς να απαιτείται πλήρης ανακατασκευή των εγκαταστάσεων.

Τι θα γίνει με το σημερινό κτήριο

Η λειτουργία του υφιστάμενου αεροσταθμού δεν θα σταματήσει όταν ξεκινήσουν οι εργασίες. Αντίθετα, η σύμβαση προβλέπει ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά τις πτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο κτήριο, ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του αεροδρομίου.

Μετά την παράδοση του νέου αεροσταθμού, το σημερινό κτήριο δεν θα εγκαταλειφθεί. Θα μετατραπεί σε κτήριο υποστήριξης της λειτουργίας του αεροδρομίου, φιλοξενώντας διοικητικές υπηρεσίες, γραφεία, χώρους προσωπικού, εγκαταστάσεις επίγειας εξυπηρέτησης και άλλες βοηθητικές λειτουργίες που σήμερα καταλαμβάνουν πολύτιμους χώρους του επιβατικού σταθμού.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο σχεδόν του νέου κτηρίου θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ανακαίνιση πριν από τον νέο αεροσταθμό

Μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου σταθμού, προβλέπεται σειρά παρεμβάσεων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, βελτίωση των συστημάτων κλιματισμού και αερισμού, αντικατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας, βελτίωση της σήμανσης, ανακατασκευή λειτουργικών χώρων και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινή εμπειρία των επιβατών μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο νέος αεροσταθμός. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι ο παραχωρησιούχος δεν περιορίζεται στην κατασκευή του νέου κτηρίου, αλλά υποχρεώνεται να αναβαθμίσει και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κατά τη μεταβατική περίοδο.

Ψηφιακό αεροδρόμιο

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στα τεχνικά παραρτήματα είναι η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Η σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων Common Use, ώστε τα γκισέ check-in και οι πύλες επιβίβασης να μπορούν να χρησιμοποιούνται από διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες ανάλογα με τις ανάγκες της ημέρας. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται στα περισσότερα σύγχρονα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, μικρότερους χρόνους αναμονής και μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των πτήσεων.

Παράλληλα προβλέπεται νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του αεροδρομίου, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πτήσεων, νέο δίκτυο αναγγελιών, ηλεκτρονικοί πίνακες πληροφοριών σε όλους τους χώρους, αναβαθμισμένο δημόσιο Wi-Fi, καθώς και πλήρης αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διαχείριση των αποσκευών. Το νέο σύστημα θα υποστηρίζει ηλεκτρονική παρακολούθηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις και να περιοριστούν τα περιστατικά λανθασμένης διαχείρισης αποσκευών.

Νέα εικόνα και στην πίστα

Η αναβάθμιση δεν περιορίζεται στον επιβατικό σταθμό. Η σύμβαση προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις στην πίστα στάθμευσης των αεροσκαφών, στους τροχοδρόμους και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του αεροδρομίου. Στόχος είναι να αυξηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα του αεροδρομίου, να μειωθούν οι καθυστερήσεις και να μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερες διεθνείς πτήσεις κατά τις ώρες αιχμής της θερινής περιόδου.

Θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών

Η εικόνα του αεροδρομίου θα αλλάξει σημαντικά και εκτός του επιβατικού σταθμού. Η σύμβαση προβλέπει ανασχεδιασμό της πίστας στάθμευσης αεροσκαφών, νέες υποδομές για την επίγεια εξυπηρέτηση, εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δημιουργία ενός αεροδρομίου που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών.

Σήμερα ο χώρος στάθμευσης διαθέτει τέσσερις εμπορικές θέσεις εξυπηρέτησης αεροσκαφών διαφορετικών κατηγοριών. Με την ολοκλήρωση των έργων η διάταξη αλλάζει, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τον στόλο που χρησιμοποιείται στις διεθνείς πτήσεις της Καλαμάτας. Προβλέπονται τρεις κύριες θέσεις για αεροσκάφη κατηγορίας C, όπως τα Boeing 737 και Airbus A320, καθώς και δύο ευέλικτες θέσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τον τύπο των αεροσκαφών. Παράλληλα δημιουργείται νέος τροχόδρομος, εγκαθίστανται σύγχρονα συστήματα φωτισμού LED και σταθερές μονάδες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα αεροσκάφη, ώστε να περιορίζεται η χρήση των βοηθητικών κινητήρων όσο αυτά βρίσκονται σταθμευμένα.

Η αναβάθμιση και η αύξηση της χωρητικότητας επιτρέπουν ταχύτερη εξυπηρέτηση των αεροσκαφών στο έδαφος, καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας στην πίστα και μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των πτήσεων κατά τις περιόδους αιχμής.

Χρονόμετρο στο check-in και στις αποσκευές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις της σύμβασης για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Σε αντίθεση με πολλές συμβάσεις παραχώρησης, όπου οι στόχοι παραμένουν γενικοί, στην περίπτωση της Καλαμάτας καθορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Ένας από αυτούς αφορά τον χρόνο αναμονής στο check-in. Η σύμβαση προβλέπει ότι τουλάχιστον οι μισοί επιβάτες θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία μέσα σε 15 λεπτά από τη στιγμή που εισέρχονται στην ουρά αναμονής. Ο στόχος αυτός αποτελεί βασικό δείκτη αξιολόγησης της λειτουργίας του αεροδρομίου και συνδέεται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης των χώρων, τη στελέχωση και τη λειτουργία των συστημάτων εξυπηρέτησης.

Αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν και για την παραλαβή των αποσκευών. Σύμφωνα με τη σύμβαση, για το 90% των πτήσεων η τελευταία αποσκευή θα πρέπει να έχει παραδοθεί στον ιμάντα μέσα σε 35 λεπτά από την ακινητοποίηση του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης. Η πρόβλεψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις εξωτερικού και κατά τους θερινούς μήνες δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών με σημαντικό όγκο αποσκευών.

Οι υποχρεώσεις δεν σταματούν εκεί. Η σύμβαση απαιτεί κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως το δημόσιο Wi-Fi, οι ηλεκτρονικοί πίνακες πληροφοριών πτήσεων, οι ιμάντες παραλαβής αποσκευών, οι ανελκυστήρες, οι κυλιόμενες σκάλες και άλλος βασικός εξοπλισμός, να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία για τουλάχιστον το 90% του χρόνου λειτουργίας του αεροδρομίου.

Ένα πλήρως ψηφιακό αεροδρόμιο

Οι τεχνολογικές παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στις υπηρεσίες που βλέπει ο επιβάτης. Η σύμβαση προβλέπει εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του αεροδρομίου, νέας βάσης επιχειρησιακών δεδομένων (Airport Operational Database), συστημάτων διαχείρισης πτήσεων, ηλεκτρονικής διαχείρισης των πυλών επιβίβασης και προηγμένων εφαρμογών που επιτρέπουν την παρακολούθηση της λειτουργίας του αεροδρομίου σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα προβλέπονται σύγχρονα μέτρα κυβερνοασφάλειας, σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan) και ανάκαμψης από καταστροφές (Disaster Recovery Plan), ώστε κρίσιμες υπηρεσίες να συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη και σε περίπτωση σοβαρής τεχνικής βλάβης.

Δωρεάν στάθμευση 20 λεπτών

Αλλαγές προβλέπονται και στους εξωτερικούς χώρους. Η πρόσβαση στον νέο αεροσταθμό θα ανασχεδιαστεί, με διακριτούς χώρους για ταξί, τουριστικά λεωφορεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και ιδιωτικά οχήματα. Δημιουργούνται ειδικές θέσεις για άτομα με αναπηρία και ασφαλείς ζώνες επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, ενώ η κυκλοφορία θα οργανωθεί με τρόπο που θα περιορίζει τις καθυστερήσεις και θα διευκολύνει την πρόσβαση στις ώρες αιχμής.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει μία πρόβλεψη που αφορά χιλιάδες κατοίκους της Μεσσηνίας αλλά και τους επισκέπτες που μεταφέρουν ή παραλαμβάνουν συγγενείς και φίλους από το αεροδρόμιο. Η σύμβαση προβλέπει ότι η στάθμευση στον χώρο του αεροδρομίου θα είναι δωρεάν για τα πρώτα είκοσι λεπτά, διευκολύνοντας τη σύντομη παραμονή για επιβίβαση ή αποβίβαση χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Τριετής προθεσμία για τα πρώτα έργα

Οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου συνοδεύονται και από αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η πρώτη φάση των επενδύσεων, που περιλαμβάνει το σύνολο των βασικών έργων αναβάθμισης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια από την έναρξη της παραχώρησης.

Η σύμβαση προβλέπει ότι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε διαπίστωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του αεροδρομίου και με τη μικρότερη δυνατή όχληση για επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες.

κραυγαλέοι, και βοηθούν τον αναγνώστη να εντοπίσει αμέσως τα σημαντικότερα σημεία της σύμβασης.

Στο αυριανό φύλλο οι προβλέψεις για την επιβατική κίνηση