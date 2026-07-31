Στη Λακωνικής οι εργασίες για δίκτυο ύδρευσης

Στην οδό Λακωνικής συνεχίζεται το σημαντικό έργο της γ’ φάσης της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Καλαμάτας, που υλοποιείται με εργολαβία της ΔΕΥΑΚ.

Λόγω των εργασιών, η κυκλοφορία στο τμήμα του παλιού στρατοπέδου, μεταξύ Ηρώων και Σφακιανάκη, διεξάγεται στο ένα ρεύμα, σε αυτό της εισόδου προς την πόλη.

Σήμερα έχει προγραμματιστεί να πέσει άσφαλτος στο σημείο που τοποθετήθηκε ο καινούργιος αγωγός και θα δοθεί κανονικά στην κυκλοφορία ο δρόμος.

Την ερχόμενη Δευτέρα το έργο της ύδρευσης στη Λακωνικής θα συνεχιστεί από το ύψος της Σφακιανάκη προς Βασιλ. Γεωργίου και Παπαφλέσσα.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - γ’ φάση, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”.

Γ.Σ.