Nέα πρωτοβουλία για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ταϋγέτου

Μια νέα πρωτοβουλία για τη διάσωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ταϋγέτου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, μέσα από τη δημιουργία ενός πιλοτικού δικτύου επισκέψιμων «Μουσειοκυψελών».

Πρόκειται για μικρούς, δημόσια προσβάσιμους χώρους, οι οποίοι μετατρέπονται σε θεματικά εκθετήρια και λειτουργούν ως επιμέρους «κύτταρα» ενός ευρύτερου, αποκεντρωμένου μουσείου εθνολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η φιλοσοφία του εγχειρήματος βασίζεται όχι μόνο στη διατήρηση και παρουσίαση αντικειμένων και ιστορικών τεκμηρίων, αλλά κυρίως στην επιστημονική έρευνα, την τεκμηρίωση και την εκπαιδευτική αξιοποίησή τους. Στόχος είναι τα εκθέματα να αποκτήσουν έναν ενεργό ρόλο στη μετάδοση της τοπικής ιστορίας και της συλλογικής μνήμης στις νεότερες γενιές.

Οι τρεις πρώτες «Μουσειοκυψέλες» επικεντρώνονται σε σημαντικές πτυχές της ζωής και της παραγωγής στην ορεινή Αλαγονία.

Η πρώτη αφορά τον εξοπλισμό του ιστορικού Κέντρου Πατατόσπορου, η δεύτερη την παλαιά αποθήκη του Κοινοτικού Καταστήματος Αλαγονίας, ενώ η τρίτη είναι αφιερωμένη στην αγροτική ζωή, την παραγωγή και το ιστορικό Αγροκήπιο Αλαγονίας.

Οι δύο πρώτες εκθέσεις είναι ήδη ανοιχτές στο κοινό και αξιοποιούνται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου, που απευθύνεται σε παιδιά, καθώς και της Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες.

Η τρίτη «Μουσειοκυψέλη» θα παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό στο πλαίσιο του Διημέρου Αυτάρκειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Αγροκήπιο Αλαγονίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αντικείμενα, εργαλεία και τεκμήρια που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και την καθημερινή ζωή της περιοχής.

Το εγχείρημα δεν σταματά, ωστόσο, στις πρώτες αυτές εκθέσεις. Με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, το Δίκτυο Μουσειοκυψελών – Cellular Museum Network αναμένεται να επεκταθεί με νέα εκθετήρια σε διαφορετικά σημεία του Ταϋγέτου.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα το μοντέλο να εφαρμοστεί και σε αστικό περιβάλλον, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι και εκθέματα με ιστορικό και εθνολογικό ενδιαφέρον.

Τη διοργάνωση και τον συντονισμό του δικτύου έχει αναλάβει το νεοσύστατο Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Στο υφιστάμενο δίκτυο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Κοινότητα Αλαγονίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρτεμισίας, για τις αντίστοιχες εκθέσεις που αναπτύσσονται στις δύο περιοχές.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης, στο οποίο η ιστορία και η παράδοση δεν συγκεντρώνονται σε ένα μόνο μουσείο, αλλά παραμένουν στον τόπο όπου δημιουργήθηκαν και μετατρέπονται σε ζωντανό εκπαιδευτικό υλικό.

Πληροφορίες για τις «Μουσειοκυψέλες», τις εκπαιδευτικές δράσεις και τις επισκέψεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα taygetos.sch.gr.