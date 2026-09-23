Ο Σπήλιος Φλώρος στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Τη νέα του stand-up comedy παράσταση «Παράλληλο Σύμπαν» παρουσιάζει ο Σπήλιος Φλώρος την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 9 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Αφετηρία της παράστασης είναι το ερώτημα τι θα συνέβαινε αν, σε ένα παράλληλο σύμπαν, είχαμε πάρει διαφορετικές αποφάσεις στη ζωή μας. Ο Σπήλιος Φλώρος αξιοποιεί αυτή την ιδέα και φαντάζεται, μεταξύ άλλων, τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει στον χρόνο και να… τρολάρει ορισμένες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ιστορίας.

Από την εμπειρία του να γίνεται κάποιος νονός και τον κόσμο των dating apps μέχρι τις σχέσεις, το σεξ, τα χόμπι και τις καθημερινές αμηχανίες, η παράσταση κινείται ανάμεσα σε γνώριμες καταστάσεις και απρόβλεπτες διαδρομές. Μια σκέψη για μια χρονομηχανή μπορεί να οδηγήσει στον Φρόιντ, την Ωραία Ελένη ή ακόμη και στον Τρωικό Πόλεμο, δημιουργώντας ένα διαφορετικό κωμικό «παράλληλο σύμπαν».

Ο Σπήλιος Φλώρος ασχολείται με το stand-up comedy από το 2015. Έχει παρουσιάσει τις solo παραστάσεις «Ξέρω τις κινήσεις», «Ακάλεστος στο πάρτι» και «Στο τρέξιμο», ενώ έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων γίνεται μέσω της more.com.