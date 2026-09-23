Η Καλαμάτα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δανέζικου ταξιδιωτικού γραφείου για οδικά ταξίδια στην Πελοπόννησο

Την Καλαμάτα επισκέφθηκε στελεχιακή ομάδα του δανέζικου ταξιδιωτικού γραφείου FDM Travel, στο πλαίσιο περιοδείας της στην Πελοπόννησο, με στόχο τη διερεύνηση νέων συνεργασιών και τη σχεδίαση ταξιδιωτικών προγραμμάτων για τη δανέζικη αγορά. Η περιοδεία έγινε με την υποστήριξη του Visit Peloponnese της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η FDM Travel λειτουργεί πάνω από πενήντα χρόνια, ανήκει στην Ομοσπονδία Δανών Οδηγών (FDM) και διατηρεί έξι καταστήματα στις μεγαλύτερες πόλεις της Δανίας. Ειδικεύεται στα οδικά ταξίδια με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το μοντέλο fly and drive, όπου ο επισκέπτης πετά στον προορισμό και εξερευνά την ευρύτερη περιοχή οδηγώντας ο ίδιος.

Κατά την παραμονή τους στην πόλη, τα στελέχη του γραφείου ξεναγήθηκαν στην Καλαμάτα και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που προσφέρει ο προορισμός.

Από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την πόλη κατάλληλη βάση για αυτού του τύπου τα ταξίδια.

Επισημάνθηκε επίσης η λειτουργία και η επικείμενη αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, που επιτρέπει τον σχεδιασμό διαδρομών με διαφορετικό αεροδρόμιο άφιξης και αναχώρησης, καθώς και η καταλληλότητα της άνοιξης και του φθινοπώρου για οδικά ταξίδια, περίοδοι που συμπίπτουν με τον στόχο του Δήμου για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.