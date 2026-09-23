Φάρις: Εγκρίθηκαν τέσσερις παραχωρήσεις χώρων του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας - Εκδηλώσεις έως τον Δεκέμβριο

Πολιτιστικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις θα φιλοξενηθούν το επόμενο διάστημα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, μετά την έγκριση τεσσάρων σχετικών αιτημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε. «Φάρις».

Τα αιτήματα αφορούν διαφορετικούς φορείς και διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τον Δεκέμβριο του 2026, με τη χρήση του φουαγιέ, του προαύλιου χώρου και της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού.

Η πρώτη παραχώρηση αφορά το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας και την εκδήλωση με τίτλο «Ψηφιακή Ατζέντα και Τεχνητή Νοημοσύνη για την αναδιαμόρφωση του τουρισμού», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 μ.μ., με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. Για τις ανάγκες της δράσης εγκρίθηκε η ατελής παραχώρηση του φουαγιέ και του προαύλιου χώρου του Μεγάρου.

Στις 16 Οκτωβρίου το φουαγιέ του Μεγάρου Χορού θα φιλοξενήσει ενημερωτική ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού, που διοργανώνει το Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – Ο.Μ. Καλαμάτας. Η εκδήλωση, η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό, θα επικεντρωθεί στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη αντιμετώπιση της νόσου. Και στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση του χώρου θα γίνει ατελώς.

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου η Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού θα διατεθεί ατελώς στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαμάτας για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικής παράστασης με τη συμμετοχή των μελών του. Η δράση εντάσσεται στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με μουσικούς του Ωδείου Καλαμάτας και εικαστικούς συνεργάτες της «Φάρις». Στόχος της είναι η ανάδειξη της δημιουργικότητας, της ισότιμης συμμετοχής και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό.

Τέλος, εγκρίθηκε η παραχώρηση της Κεντρικής Σκηνής στον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» για το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Gala, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου. Η αίθουσα θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου για τις απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες και την πρόβα.

Η συγκεκριμένη παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τους εγκεκριμένους οικονομικούς όρους και με αντίτιμο 1.240 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.