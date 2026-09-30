Νέα χρηματοδοτική εμπλοκή για το φράγμα Ασωπού -18 χρόνια μετά τη δημοπράτησή του

Δεκαοκτώ χρόνια μετά τη δημοπράτηση και δεκαπέντε χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, το φράγμα Ασωπού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατασκευή, ενώ μια νέα χρηματοδοτική εμπλοκή δημιουργεί ερωτήματα για την πορεία του έργου.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2008, ενώ η αρχική σύμβαση, ύψους 31.295.593,52 ευρώ με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 14 Ιουλίου 2010 μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2011.

Η τελευταία εμπλοκή προκαλείται από τη μη πληρωμή τεσσάρων πιστοποιημένων λογαριασμών συνολικού ύψους 372.870,60 ευρώ, η οποία οδήγησε τον ανάδοχο στην υποβολή ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών. Η δήλωση έγινε δεκτή από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στις 14 Σεπτεμβρίου.

Το θέμα προκάλεσε εκτεταμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Από τη μία υπάρχουν τα επίσημα έγγραφα για την αποδοχή της διακοπής και από την άλλη η περιφερειακή αρχή υποστηρίζει ότι το εργοτάξιο παραμένει ενεργό και εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης, ώστε να μην υπάρξει νέα περιπέτεια για ένα έργο που έχει ήδη συμπληρώσει 15 χρόνια από την έναρξη της κατασκευής του.

Εισηγούμενος το θέμα, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Σιάτος στάθηκε στην αντίφαση που, όπως υποστήριξε, προκύπτει ανάμεσα στα επίσημα έγγραφα και στις δημόσιες δηλώσεις για την κατάσταση του έργου.

Όπως ανέφερε, από τη μία υπάρχει η διοικητική πράξη που αποδέχεται την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου και από την άλλη δηλώνεται ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά.

Έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για το αν έχουν εξοφληθεί οι τέσσερις λογαριασμοί των περίπου 373.000 ευρώ και, εφόσον πληρώθηκαν, πότε έγινε η εξόφλησή τους. Ζήτησε ακόμη να πληροφορηθεί εάν μετά την πράξη διακοπής εκδόθηκε νέα διοικητική πράξη για την επανέναρξη των εργασιών, ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου και εάν μπορεί να υπάρξει δέσμευση ότι θα τηρηθεί η 31η Δεκεμβρίου 2027 ως καταληκτική ημερομηνία.

Η περιφερειακή Ντίνα Νικολάκου έκανε αναδρομή στη μακρά διαδρομή του έργου και στην προσπάθεια που είχε γίνει επί περιφερειακής αρχής Πέτρου Τατούλη για να συνεχιστεί μετά τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. και στην περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, από τα αρμόδια υπουργεία είχε διαμηνυθεί ότι το έργο δεν προχωρούσε. Σύμφωνα με την ίδια, τότε αποφασίστηκε η εμπλοκή των υπηρεσιών της Περιφέρειας προκειμένου να προστατευθεί η συνέχιση του έργου. Η Νικολάκου υποστήριξε μάλιστα ότι, εάν η ευθύνη του έργου ανήκε στην Περιφέρεια, ανεξάρτητα από το ποιος θα ήταν περιφερειάρχης, θα είχε προχωρήσει περισσότερο σε σχέση με την πορεία που είχε υπό την ευθύνη του κεντρικού κράτους. Ιδιαίτερα στάθηκε στη σημερινή οικονομική εμπλοκή. Επισήμανε τον κίνδυνο που δημιουργείται όταν ένας ανάδοχος εκτελεί εργασίες αλλά δεν πληρώνεται, καθώς μπορεί να ακολουθήσει διακοπή, διάλυση της εργολαβίας και στη συνέχεια οικονομικές απαιτήσεις σε βάρος του Δημοσίου. Το ζήτημα της πιθανής αποζημίωσης αποτέλεσε έτσι μία ακόμη διάσταση της συζήτησης, καθώς μια νέα διάλυση εργολαβίας θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετο κόστος και νέα καθυστέρηση σε ένα ήδη πολύχρονο έργο.

Στην τοποθέτησή του ο περιφερειακός σύμβουλος Κορινθίας Μάρκος Λέγγας αναγνώρισε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου έγινε δεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου. Υποστήριξε όμως ότι η συγκεκριμένη διοικητική πράξη δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έκλεισε το εργοτάξιο, αποχώρησαν τα μηχανήματα και σταμάτησε κάθε δραστηριότητα. Επικαλέστηκε δεύτερο, μεταγενέστερο έγγραφο της Περιφέρειας προς τον ανάδοχο, το οποίο δίνει εντολή για την άμεση εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Στη συζήτηση έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, σε εργασίες στον αγωγό ύδρευσης και σε άλλα τμήματα του έργου. Κατά τον Μάρκο Λέγγα, επομένως, η αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής αποτελεί υπαρκτή διοικητική εξέλιξη, δεν ισοδυναμεί όμως με εγκατάλειψη του έργου.

Έδωσε παράλληλα το βάρος στη χρηματοδότηση, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ανέφερε ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο περίπου δύο μηνών για να λυθεί το ζήτημα πριν δημιουργηθεί κίνδυνος διάλυσης της εργολαβίας και υποστήριξε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούνται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.

ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η χρηματοδότηση αποτέλεσε τελικά τον κοινό παρονομαστή της συζήτησης. Το ερώτημα που επανήλθε ήταν γιατί έμειναν απλήρωτοι τέσσερις πιστοποιημένοι λογαριασμοί συνολικού ύψους 372.870,60 ευρώ σε ένα έργο τέτοιας σημασίας. Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκε ότι είχαν προηγηθεί οχλήσεις του αναδόχου στις 17 και 23 Ιουνίου, στις 30 Ιουλίου και την 1η Σεπτεμβρίου. Ακολούθησε στις 4 Σεπτεμβρίου η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και στις 14 Σεπτεμβρίου η αποδοχή της. Από την αντιπολίτευση τέθηκε ευθέως το ερώτημα γιατί δεν εξασφαλίστηκε εγκαίρως το ποσό και εκφράστηκε ανησυχία ότι η εμπλοκή μπορεί να δημιουργήσει νέα αξίωση αποζημίωσης του αναδόχου.

Από την πλευρά της περιφερειακής αρχής το βάρος δόθηκε στην ανάγκη να αποκατασταθεί η χρηματοδοτική ροή

Στη συζήτηση αναδείχθηκε και η επόμενη μεγάλη εκκρεμότητα, που αφορά τα αναγκαία δίκτυα ώστε το νερό του Ασωπού να φτάσει στις καλλιέργειες. Σύμβουλοι επισήμαναν ότι η κατασκευή του φράγματος δεν αρκεί από μόνη της για να εξυπηρετήσει τον αγροτικό κόσμο της Κορινθίας. Έγινε μάλιστα αναφορά στο Φιλιατρινό Φράγμα, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και διαθέτει νερό, αλλά εξακολουθεί να αναμένει την ολοκλήρωση των δικτύων. Το ζήτημα του Ασωπού συνδέθηκε έτσι με τη συνολικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την ανάγκη να προχωρούν παράλληλα οι υποδομές που απαιτούνται για την αξιοποίηση του νερού.

Μετά τη συζήτηση επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί κοινή θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο κείμενο που παρουσιάστηκε αναγνωρίζεται ρητά η απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2026 για την αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών. Παράλληλα καταγράφεται η μεταγενέστερη έγγραφη εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων προς τον ανάδοχο για την άμεση εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να ζητηθεί από την κυβέρνηση και τους συναρμόδιους φορείς έγγραφη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της εργολαβίας, τη χρηματοδοτική ροή, τις εκκρεμείς πιστοποιήσεις και το πιστοποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Στη συζήτηση για την τελική διατύπωση κατατέθηκε επίσης πρόταση να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση τόσο του φράγματος όσο και των αναγκαίων συνοδών έργων και δικτύων, ώστε το νερό να φτάσει στα χωράφια, καθώς και να εξασφαλιστεί επαρκής δημόσια χρηματοδότηση.