Μητσοτάκης: 20 λεπτά ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης – Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις (βίντεο)

Τέσσερις παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, καθώς και για τους δανειολήπτες και τα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης:

-Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Στόχος του μέτρου είναι, όπως τόνισε ο κ.Μητσοτάκης, να δοθεί μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να διευκολυνθεί η επιστροφή τους στη συνέπεια.

Ειδικότερα:

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 δόσεις (έναντι 72 προηγουμένως) με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ.

Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024 (έναντι έως 31/12/2023 προηγουμένως) και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026 (έναντι έως 20/04/2026 προηγουμένως).

Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027 (έναντι έως 31/12/2026 προηγουμένως).

Πολίτες που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

-Τίθενται αυστηρότεροι όρους στους servicers προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Αν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

“Παράλληλα, μετατρέπουμε μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε σαφές πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απαντησης του servicer, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Σε αυτήν θα υπάρχει πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει τώρα. Κι αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν οι τόκοι”, ανακοίνωσε επίσης ο κ.Μητσοτάκης. Ενώ υπενθύμισε ότι από τις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η προστασία πρωτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

-Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 . Η παρέμβαση της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεση του. Ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ότι θα ενισχυθούν ιδιαίτερα οι κάτοικοι των ορεινών και βόρειων περιοχών της χώρας.

-Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διυλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διυλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Το δημοσιονομικό κόστος για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης το επόμενο δεκαπενθήμερο εκτιμάται σε 20 εκ. ευρώ.

Η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ ευελιξία ενώπιον της κρίσης

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια στα καύσιμα μία αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά όλα τα κράτη της Ευρώπης. Τόνισε ότι είναι: “Επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας”, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στις πιέσεις για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. “Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση”, σημείωσε μάλιστα.

Ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15νθήμερο. Ξεκαθάρισε όμως ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, ξεκόβοντας τη συζήτηση για μείωση του ΕΦΚ χωρίς το πράσινο φως από την ΕΕ ώστε η συνακόλουθη μείωση εσόδων να μην προσμετρηθεί στον υπολογισμό της οροφής δαπανών.

“Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης”, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Eurogroup, που δεν είναι βέβαια άλλος από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

“Είναι ώρα για τολμηρές κινήσεις, πέρα από γενικές παραινέσεις που έχουμε ακούσει από την Επιτροπή για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας”, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: news247.gr