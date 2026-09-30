Eπιμορφωτική δράση στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Η επιμόρφωση επικεντρώθηκε σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη δημιουργία και αξιοποίηση του portfolio, τη διδακτική της γλώσσας και των μαθηματικών, καθώς και πρακτικές εφαρμογές στο κυπριακό σχολείο. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, με έμφαση σε δημιουργικούς τρόπους αξιοποίησης του βιβλίου και της παιδικής λογοτεχνίας στην προσχολική εκπαίδευση.

Η επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα διαδραστικό και συνεργατικό κλίμα, με ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, καθώς και συζήτηση γύρω από τρόπους εφαρμογής των προτεινόμενων πρακτικών στην εκπαιδευτική πράξη.

Στην επιμορφωτική δράση συμμετείχε και η Μαρία Καζέλα, νηπιαγωγός, Msc Θεωρία της Παιδείας και Αναλυτικά Προγράμματα και πρώην διευθύντρια δημόσιου νηπιαγωγείου στην Κύπρο, συμβάλλοντας με την εμπειρία και τις γνώσεις της στην παρουσίαση και ανταλλαγή πρακτικών από το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η δράση αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία επιμόρφωσης, ανταλλαγής καλών πρακτικών και δημιουργικού παιδαγωγικού προβληματισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και της συνεργασίας στον χώρο της προσχολικής αγωγής.