Στις Βρυξέλλες ο Πτωχός

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Berlaymont, έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπειτα από πρόσκληση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Raffaele Fitto. Στη συζήτηση συμμετέχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών περιφερειών και φορέων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της μελλοντικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Βασικό αντικείμενο του διαλόγου είναι η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στους κατοίκους των περιφερειών, ιδιαίτερα στους νέους, να παραμένουν στον τόπο τους έχοντας δυνατότητες εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφική συρρίκνωση και φυγή νεότερων ηλικιών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό.

Ο Δημήτρης Πτωχός μεταφέρει στη συζήτηση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος, αναφερόμενος στο δημογραφικό, στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες, η υγεία, οι μεταφορές και η ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος της Πολιτικής Συνοχής και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και η απλούστευση των διαδικασιών ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιούνται ταχύτερα από τις περιφέρειες.

Για την περιφερειακή αρχή, το «δικαίωμα να μένεις στον τόπο σου» συνδέεται με την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών και τη δημιουργία περισσότερων επιλογών για τους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στην Πελοπόννησο.