“Νεστόρεια 2025”: Πλήθος κόσμου στη συναυλία του Ηλία Βρεττού στη Χώρα

Το βράδυ της Τρίτης, η κεντρική πλατεία της Χώρας κατακλύστηκε από κόσμο στη συναυλία που έδωσε ο Ηλίας Βρεττός. Η συναυλία του αγαπημένου τραγουδιστή σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πλήθος κόσμου, μικρούς και μεγάλους, να γεμίζουν ασφυκτικά την πλατεία της Χώρας, διασκεδάζοντας και χορεύοντας για πάνω από τρεις ώρες.
Ο Ηλίας Βρεττός, με πολλή ενέργεια και ενθουσιασμό, ερμήνευσε δικές του επιτυχίες, αλλά και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών.
Πριν από την έναρξη της συναυλίας, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Νέστορος, Δημήτρης Γαϊτάνης, καλωσόρισε τον Ηλία Βρεττό και απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας τη σπουδαιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει για ακόμη ένα καλοκαίρι ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.
Το πρόγραμμα των «Νεστορείων 2025» συνεχίζεται με καθημερινές πολιτιστικές δράσεις με ελεύθερη είσοδο, με την αυλαία να πέφτει την Κυριακή 10 Αυγούστου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Πέμπτη 7/8, 20:30
Κεντρική Πλατεία Χώρας
Παιδική Παράσταση “με λένε Βησσαρίων Α. Μπακακούλη”
Κουκλοθέατρο με τις Στρίγγλες
Παρασκευή 8/8, 21:30
Κεντρική Πλατεία Χώρας
Συναυλία με τους Ακροβάτες με επιλογές από την έντεχνη, ροκ και παραδοσιακή μουσική σκηνή
Παρασκευή 8/8 έως Κυριακή 10/8, 18:00-22:00
Κινηματογράφος REX
Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών και φίλων του αείμνηστου ζωγράφου και δασκάλου Τάσου Ρήγα
Κυριακή 10/8, 21:00
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Κεντρική Πλατεία Χώρας
Συναυλία Ελληνικής μουσικής με τον Νίκο Πράσινο
Ευγενική χορηγία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας