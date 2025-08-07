“Νεστόρεια 2025”: Πλήθος κόσμου στη συναυλία του Ηλία Βρεττού στη Χώρα

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται τα «Νεστόρεια 2025», που διοργανώνει για πάνω από 45 χρόνια η Χώρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Το βράδυ της Τρίτης, η κεντρική πλατεία της Χώρας κατακλύστηκε από κόσμο στη συναυλία που έδωσε ο Ηλίας Βρεττός. Η συναυλία του αγαπημένου τραγουδιστή σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πλήθος κόσμου, μικρούς και μεγάλους, να γεμίζουν ασφυκτικά την πλατεία της Χώρας, διασκεδάζοντας και χορεύοντας για πάνω από τρεις ώρες.

Ο Ηλίας Βρεττός, με πολλή ενέργεια και ενθουσιασμό, ερμήνευσε δικές του επιτυχίες, αλλά και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών.

Πριν από την έναρξη της συναυλίας, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Νέστορος, Δημήτρης Γαϊτάνης, καλωσόρισε τον Ηλία Βρεττό και απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας τη σπουδαιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει για ακόμη ένα καλοκαίρι ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Το πρόγραμμα των «Νεστορείων 2025» συνεχίζεται με καθημερινές πολιτιστικές δράσεις με ελεύθερη είσοδο, με την αυλαία να πέφτει την Κυριακή 10 Αυγούστου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 7/8, 20:30

Κεντρική Πλατεία Χώρας

Παιδική Παράσταση “με λένε Βησσαρίων Α. Μπακακούλη”

Κουκλοθέατρο με τις Στρίγγλες

Παρασκευή 8/8, 21:30

Κεντρική Πλατεία Χώρας

Συναυλία με τους Ακροβάτες με επιλογές από την έντεχνη, ροκ και παραδοσιακή μουσική σκηνή

Παρασκευή 8/8 έως Κυριακή 10/8, 18:00-22:00

Κινηματογράφος REX

Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών και φίλων του αείμνηστου ζωγράφου και δασκάλου Τάσου Ρήγα

Κυριακή 10/8, 21:00

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Κεντρική Πλατεία Χώρας

Συναυλία Ελληνικής μουσικής με τον Νίκο Πράσινο

Ευγενική χορηγία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας