Χανδρινός για 23ης Μαρτίου: "Οι πολίτες απαιτούν τη διόρθωση των λαθών!"

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Χανδρινού:

"Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το έργο στην πλατεία της 23ης Μαρτίου, μετά την ολοκλήρωση του, δεν θυμίζει σε τίποτα ανάπλαση πλατείας μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής πόλης.

Οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις και οι μεγάλες υπερβάσεις του αρχικού προϋπολογισμού σε συνδυασμό με την κακόγουστη αισθητική του, το χαρακτηρίζουν ως αρνητικό παράδειγμα κατασκευής δημόσιου έργου.

Η κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία της 23ης Μαρτίου σήμερα, μετά και την τοποθέτηση των 6 κάδων απορριμμάτων (2 πηγαδιών και 4 μπλε κάδων) σε σημείο που δημιουργεί λειτουργικό πρόβλημα για την χρήση τους και ακραία αντιαισθητικό και προσβλητικό για την Ιστορική πλατεία της πόλης μας, αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη μέριμνα και εποπτεία για το συγκεκριμένο έργο.

Το σοβαρότερο πρόβλημα που προκύπτει όμως είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν διαθέτει την πολιτική παρρησία να αναγνωρίσει τα λάθη της, να αναλάβει τις ευθύνες της και να καταθέσει συγκεκριμένο σχεδιασμό για την επανόρθωση τους.

Απεναντίας προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της, επιρρίπτοντας ευθύνες σε "λανθασμένες" μελέτες του έργου, αποκρύπτοντας όμως ότι αυτές επικαιροποιήθηκαν και δημοπρατήθηκαν από την Δημοτική Αρχή του κ. Βασιλόπουλου!

Στην τοποθέτηση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέδειξα την αναγκαιότητα άμεσης απομάκρυνσης των κάδων, αίτημα που αποτελεί απαίτηση των κατοίκων και των επαγγελματιών καθώς και αποκατάσταση των τεχνικών αστοχιών που επιδεινώνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής.

Ο "στρουθοκαμηλισμός" στην πολιτική επιφέρει επικίνδυνες και επιζήμιες επιπτώσεις, γεγονός που πρέπει να το αντιληφθεί ο κ. Βασιλόπουλος, ο οποίος όσο και εάν οι ίδιος δεν θέλει να παραδεχτεί την πραγματικότητα που επικρατεί στην αναπλασμένη δήθεν πλατεία της 23ης Μαρτίου, δεν μπορεί να ξεγελάσει ούτε τους κατοίκους, ούτε τους επαγγελματίες, ούτε τους επισκέπτες της πόλης μας!

Χαιρετίζω την απομάκρυνση έστω και των 4 μπλε κάδων από τη νησίδα (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα) μετά τη τοποθέτηση μου στο δημοτικό συμβούλιο πάρα τις δηλώσεις του ...αρμοδίου αντιδημάρχου ότι δεν χρειαζόταν καμία αλλαγή καθώς όλα ήταν τέλεια...".