Ενισχύεται το δίκτυο υδροδότησης της Καλαμάτας: Σε λειτουργία η νέα γεώτρηση στα Κατσαρέικα

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανόρυξης και λειτουργίας της νέας γεώτρησης στη θέση “Παλιόπυργας” στα Κατσαρέικα, καθώς επίσης και την ολοκλήρωση της κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού και τη σύνδεσή του με το κεντρικό δίκτυο, ενισχύεται το δίκτυο υδροδότησης της Καλαμάτας.

Οπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του φαινομένου της λειψυδρίας των τελευταίων ετών, η επιχείρηση έχει προβεί σε ανόρυξη γεωτρήσεων σε διάφορα σημεία της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές υδροδότησης για την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανόρυξη γεώτρησης στη θέση “Παλιόπυργας στα Κατσαρέικα. Το βάθος της γεώτρησης ανέρχεται σε 150 μέτρα και έχει εκμεταλλεύσιμη παροχή που ανέρχεται σε 130 κυβικά την ώρα, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες κατασκευής δικτύου και υποδομής ηλεκτροδότησης της γεώτρησης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, με μέσα της ΔΕΥΑΚ, κατασκευάστηκε αγωγός μεταφοράς νερού διαμέτρου 225 χιλιοστών και μήκους 1.000 μέτρων περίπου, από την παραπάνω γεώτρηση έως την δεξαμενή Καλαμίου, με πρόβλεψη υδροδότησης μελλοντικά της περιοχής Ασπροχώματος, αλλά και την ενίσχυση της παροχής του παλιού κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού Φ600 από το Πήδημα.