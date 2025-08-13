Δήμος Καλαμάτας: Βοηθήματα σε οικονομικά ανήμπορους πολίτες

Την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων συνολικού ποσού 700 ευρώ, σε τρεις οικονομικά ανήμπορους συμπολίτες μας, από τον Δήμο Καλαμάτας, για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας τους, ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Την χορήγηση των βοηθημάτων εισηγήθηκε η Διεύθυνση Πρόνοιας, μετά την κοινωνική έρευνα που διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε βοήθημα:

α) Σε άνδρα αλλοδαπό, από χώρα των Βαλκανίων, 200 ευρώ, για να πάει και να κάνει εξειδικευμένες εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

β) Σε γυναίκα αλλοδαπή, από χώρα των Βαλκανίων, με σοβαρά προβλήματα ακοής, 200 ευρώ, για να αγοράσει ακουστικά.

γ) Σε Ελληνα που δεν έχει εισοδήματα, με σοβαρά προβλήματα υγείας, 300 ευρώ, για να πάει και να κάνει εξετάσεις στο Αττικό Νοσοκομείο, στην Αθήνα.