Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Δεν εγκρίθηκε το ψήφισμα για τη Γάζα

Μετά από αρκετές αντιπαραθέσεις, παλινωδίες και προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ουσιαστικά οδήγησε στη διάλυση της συνεδρίασης, το Σώμα δεν ενέκρινε ψήφισμα για τη Γάζα.

Το σχετικό ψήφισμα που αποτελεί απόφαση συλλογικοτήτων και πολιτών σε εκδήλωση που έγινε στις 21 Ιουλίου στους Γαργαλιάνους, παρουσία του προέδρου της παλαιστινιακής παροικίας στην Ελλάδα, κατέθεσε προς ψήφιση η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κατερίνα Τσιγκάνου. Ωστόσο εκφράστηκαν διαφωνίες για ορισμένα του σημεία, ενστάσεις ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί κάποια άλλα στοιχεία και η άποψη ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται από την κυβέρνηση.

Παρόλα αυτά διαμορφώθηκε μια θετική πλειοψηφία υπέρ του ψηφίσματος, καθώς από τη συμπολίτευση είχαν πει ότι θα το ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σωτήρης Μπακούρος, Φώτης Γριβάκης και Ηλίας Δημητρακόπουλος και από την αντιπολίτευση οι Κατερίνα Τσιγκάνου, Βασίλης Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Τσαφαράς. Υπήρξε διακοπή της συνεδρίασης για δέκα λεπτά λόγω έντασης στην αίθουσα, όπου παρευρίσκονταν και αρκετοί πολίτες, ενώ με την επανέναρξη το θέμα αναβλήθηκε χωρίς να ψηφιστεί, καθώς παρόντες ήταν μόλις 6 σύμβουλοι.

«Σε πολλά σημεία συμφωνώ, αλλά κάποια άλλα έχουν άλλη προσέγγιση και ανάλυση. Είμαστε εναντίον της επέκτασης στη Γάζα, αλλά θα περιμέναμε να καταδικάζεται και η επίθεση της Χαμάς με 2.500 νεκρούς. Δεν είμαστε υπουργείο Εξωτερικών εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο να επέμβουμε και να υιοθετήσουμε οτιδήποτε. Όφειλε το ψήφισμα να κατηγορήσει και την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς» είπε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης.

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος σημείωσε πως «δεν έχει κανείς διαφορετική άποψη ότι το Ισραήλ δεν κάνει γενοκτονία και λιμοκτονία. Ο λαός της Παλαιστίνης δοκιμάζεται, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τη Χαμάς. Πρέπει όμως να δούμε και το αποτέλεσμα ενός ψηφίσματος».

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φιλντίσης σημείωσε πως «δεν χαράζουμε εμείς εξωτερική πολιτική», χαρακτηρίζοντας το ψήφισμα μεροληπτικό.

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς επεσήμανε ότι «κάθε λαός έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Σήμερα εκεί συντελείται γενοκτονία και λιμοκτονία, πρέπει να υπάρχει αντίδραση μαζική».

Ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Αγγελόπουλος τόνισε πως «στο ψήφισμα πρέπει να προστεθεί και η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Πουθενά να μην υπάρχει πόλεμος, πουθενά να μην σκοτώνονται παιδιά».

Από τους πολίτες που παρενέβησαν, η δικηγόρος Βάσω Μαρίνη τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ένα ψήφισμα δεν θα λύσει ένα πρόβλημα, αλλά θα δώσει ένα στήριγμα και το αίσθημα της αλληλεγγύης σε ένα τόσο πολύ σοβαρό ζήτημα. Δίνουμε ένα στοιχείο αξιοπρέπειας στην ύπαρξή μας, αυτή τη στιγμή κάθε άνθρωπος που δεν αντιδρά σε αυτό που γίνεται δεν νοείται να θεωρείται άνθρωπος».

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Σαράντος Κουκούμης επεσήμανε πως «κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος όταν βλέπει να γίνονται αυτά τα εγκλήματα. Δεν θα αλλάξει το Δημοτικό Συμβούλιο τα πράγματα, αλλά είναι πολιτικό όργανο, μπορεί μια απόφαση να ασκήσει πίεση».

Ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος τόνισε πως «αρμόδια είναι η κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, την κυβέρνηση τη βγάζει ο λαός, αυτή είναι αρμόδια, δεν είναι αρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο».

Κ.Μπ.