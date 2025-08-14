Eπαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Την επαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Μεσσήνη, στον Αγιο Νικόλαο, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση - εισήγηση της συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Σοφίας Γιάνναρη.

“Είναι στους σχεδιασμούς μας η επαναλειτουργία του Πάρκου”, επεσήμανε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, αποδεχόμενος την πρόταση.

Στην εισήγησή της η κ. Γιάνναρη σημείωσε ότι “είναι ώριμη διεκδίκηση κι επιβεβλημένη ανάγκη η επαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής”. Ξεκαθάρισε πως “θέλουμε να ψηφιστεί η επαναλειτουργία του, τα κόστη θα τα βρούμε”, παρατήρησε ότι “η οδηγική συμπεριφορά πρέπει να μαθαίνεται νωρίς” και μίλησε για υπέροχο και αναξιοποίητο χώρο, που θα μπορούν να γίνουν διάφορες δράσεις.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μπεσσής απάντησε ότι το έχουν συζητήσει με τον δήμαρχο και τους έχει δώσει εντολή για διερευνητικές επαφές, στην κατεύθυνση να επαναλειτουργήσει. Εκανε λόγο για τρία πλαίσια λειτουργίας του Πάρκου: ενοικίαση σε ιδιώτη, συνεργασία με εταιρεία και λειτουργία εξ ολοκλήρου από τον Δήμο, που θέλει πολλές προϋποθέσεις.

Την επαναλειτουργία του Πάρκου υποστήριξαν θερμά ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος και ο σύμβουλος Κώστας Μαλιώτης, που δήλωσε ότι αναλαμβάνει για λογαριασμό του Δήμου τη λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής χωρίς αντιμισθία, επισημαίνοντας πως ο γιος του που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, θα ζούσε, αν ο οδηγός που είχε εμπλακεί στο δυστύχημα, σεβόταν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αφού υποστήριξε ότι “η επαναλειτουργία του Πάρκου δεν είναι αντικείμενο μιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου”, ο δήμαρχος δήλωσε πως στόχος τους είναι να το λειτουργήσουν για εκπαιδευτικούς λόγους, για σχολεία και υπενθύμισε ότι εγκαταλείφθηκε και μπήκε λουκέτο το 2015, επί δημοτικής θητείας Τσώνη.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Τη διερεύνηση λύσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για το σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Πεταλίδι, από το βορειοδυτικό μέρος της πλατείας προς τον Ριζόμυλο, ζητεί με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, μετά από πρόταση – εισήγηση του επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστου Θεοδωρακόπουλου.

Ο κ. Θεοδωρακόπουλος μίλησε για έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας της στάθμευσης οχημάτων σε αυτό το τμήμα του δρόμου και πρότεινε την αποτροπή στάθμευσης με κολονάκια και την εκπόνηση μελέτης για μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος απάντησε ότι φορέας διαχείρισης του δρόμου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει παρόμοια διαδικασία σαν και αυτή που έγινε το 2016 και ξεκίνησε από το Τοπικό Συμβούλιο και η οποία οδήγησε για το τμήμα αυτών των 100 μέτρων στην απαγόρευση στάθμευσης από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης επεσήμανε ότι ασθενοφόρο είχε κολλήσει κι έκανε 20 λεπτά να περάσει και αναρωτήθηκε από που θα περάσει το πυροσβεστικό όχημα, αν προκύψει φωτιά.

Το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει τον Αύγουστο, επιβεβαίωσε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιάννης Διονυσόπουλος, που ζει στο Πεταλίδι. Επεσήμανε ότι “δεν τηρείται τίποτα” και ζήτησε την παρουσία Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας τη μέρα της λαϊκής και τον Αύγουστο.

Γ.Σ.