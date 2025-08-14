Μεσσηνία: Πρόστιμο για μπάζα έξω από κάδο στη Λογγά

Πρόστιμο 500 ευρώ για παράβαση των διατάξεων κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Μεσσήνης, για εναπόθεση μπάζων και άλλων άχρηστων υλικών, έξω από κάδο καθαριότητας στον Αγιο Ανδρέα Λογγάς, την 1η Ιουλίου, επέβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τρίτης.

Την επιβολή του προστίμου εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Σοφίας Γιάνναρη, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Νίκος Ξενογιάννης ενημέρωσε ότι οι δημότες που θέλουν να βγάλουν παλιά στρώματα και άλλα τέτοια αντικείμενα, θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, για να ξέρουν πότε θα περάσει το φορτηγό για να τα βγάλουν το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Τον κ. Γεωργόπουλο για την επιβολή του προστίμου συνεχάρη ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης, εκτιμώντας ότι έτσι θα συμμορφωθούν οι δημότες και θα μπει τάξη. Ωστόσο, κατήγγειλε ότι στη Νέα Κορώνη υπάρχουν 20 ακαθάριστα πεζοδρόμια και ...προέτρεψε να επιβληθεί πρόστιμο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς τη φετινή χρονιά, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Γαλιάτσος ενημέρωσε ότι αφορά τη σήμανση, περισυλλογή, κτηνιατρική περίθαλψη, στείρωση, φιλοξενία και υιοθεσία των αδέσποτων ζώων, κυρίως των σκυλιών.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος ζήτησε ενημέρωση για το πόσα ζώα έχει μαζέψει και στειρώσει ο Δήμος και πόσα φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Ομιλος Καλαμάτας, με τον οποίο υπάρχει συνεργασία.

Ο αντιδήμαρχος απάντησε ότι τώρα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και δεσμεύτηκε να επανέλθει για ενημέρωση σε επόμενη συνεδρίαση.

Τη στείρωση σε αδέσποτες γάτες ζήτησε η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη και σχολίασε ότι με την προτεραιότητα στα σκυλιά πολλαπλασιάστηκαν τα γατιά.

Το πρόγραμμα καταψήφισε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να δεχθεί την προτεραιότητα των ζώων έναντι των ανθρώπων, για τους οποίους “δεν υπάρχουν γιατροί, περίθαλψη, Κέντρα Εφημερίας. Το βρίσκω λίγο αδιανόητο”.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος είπε ότι “δεν μπορείς να περισυλλέξεις αδέσποτα γατιά” και ανέφερε πως υπάρχει προτεραιότητα στα σκυλιά, όταν είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους.

Παρατήρησε πως είναι θέμα πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης η προστασία αδέσποτων ζώων και ανθρώπων που κινδυνεύουν απ’ αυτά, δήλωσε ότι συνεργάζονται πολύ καλά με τον Φιλοζωικό κι εξυπηρετούνται 100 με 120 περιστατικά τον χρόνο.

Τέλος, ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι ετοιμάζεται η διακήρυξη για τη δημοπράτηση του διαδημοτικού (με τον Δήμο Καλαμάτας) καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.

Γ.Σ.