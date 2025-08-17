Διαβούλευση για πολεοδόμηση σε Μπούκα και Μαυρομμάτι Παμίσου

Διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την πολεοδόμηση των περιοχών ΠΟΕ1 (στο Μαυρομμάτι Παμίσου) και Μπούκα, του Δήμου Μεσσήνης πραγματοποιεί το υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.

Για την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ για την πολεοδόμηση των περιοχών της ΠΟΕ1 και Μπούκας ενημερώνει και ο Δήμος Μεσσήνης.

Ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής έγκρισης της ΣΜΠΕ η ανωτέρω ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης.

Οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ για την πολεοδόμηση των περιοχών της ΠΟΕ1 και Μπούκας του Δήμου Μεσσήνης, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου, στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, καθώς και σε έγχαρτη μορφή, εφόσον ζητηθούν, από την αρχή σχεδιασμού ή το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο (Πελοποννήου).

Ο Δήμος καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό εφόσον επιθυμεί, να διατυπώσει τις απόψεις του προς την αρμόδια αρχή (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ, email: sec.dipa@prv.ypeka.gr) μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής (τη Δευτέρα 11 Αυγούστου).