ΟΑΚ Μεσσηνίας: Ασκηση σεισμού στο Δημοτικό Σχολείο Αριστομένη

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, με έμφαση στις φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα στο φαινόμενο του σεισμού.

Εκ μέρους της Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας βρέθηκαν στο σχολείο ο υπεύθυνος των ακαδημιών Αναστάσιος Νέτας και δύο εθελοντές, οι οποίο μέσα από παρουσίαση και συζήτηση με τους μαθητές ανέπτυξαν τα προληπτικά μέτρα και τις σωστές ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό.

Οπως σημείωσε ο κ. Νέτας η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη που ξεκινά από τη γνώση και την κατάλληλη προετοιμασία πριν από ένα φυσικό φαινόμενο.

Παράλληλα η εθελοντική ομάδα συμμετείχε στη συνέχεια σε άσκηση σεισμού που διεξήχθη στο σχολείο του Αριστομένη με μεγάλη επιτυχία.

Σε ανάρτηση στο facebook η Ο.Α.Κ.Μ. ευχαριστεί θερμά τη διεύθυνση του δημοτικού σχολείου Αριστομένη «για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία και ευχόμαστε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καλό υπόλοιπο σχολικής χρονιάς».

Κ.Ηλ.