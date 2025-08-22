Αγωνία οδηγών και επαγγελματιών για τις αλλαγές στους χώρους στάθμευσης του Νέδοντα - Αντίστροφη μέτρηση για το νέο καθεστώς στάθμευσης

Βασικό θέμα συζήτησης επαγγελματιών και κατοίκων του κέντρου τους τελευταίους μήνες είναι η δεδομένη αλλαγή της καθημερινότητάς τους απ’ τη στιγμή που η χρέωση θα ισχύει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Οι προσδοκίες για τις νέες παροχές αλλά και για την καλύτερη φύλαξη ώστε να μην έρχονται οι οδηγοί καθημερινά αντιμέτωποι με άτυπους-παρκαδόρους που επαιτούν είναι δεδομένες, ωστόσο η μέχρι σήμερα σίγουρη στάθμευση των κατοίκων του κέντρου εντός του χώρου τις βραδινές ώρες και των επισκεπτών που τείνουν σε αυτό από τις 9 και μετά ώστε να παρκάρουν δωρεάν και να διασκεδάσουν πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν, αλλάζοντας τα δεδομένα στην κίνηση του κεντρικού ιστού της πόλης.

Πρόκειται για συνολικά 431 θέσεις στάθμευσης και στα δύο δημοτικά πάρκινγκ τα οποία προσφέρουν μέχρι στιγμής μια οικονομική ανάσα τις βραδινές ώρες, τις Κυριακές και τις αργίες, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, στο νότιο πάρκινγκ του Νέδοντα, στο ύψος του Μεγάρου Χορού, οι θέσεις προορίζονται για τους μόνιμους κατοίκους, εξέλιξη που αναμένεται να βελτιώσει σε ένα βαθμό το τοπίο.

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Πριν ένα μήνα, εγκρίθηκε το πρακτικό του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του κεντρικού και του βόρειου πάρκινγκ του Νέδοντα, απομένοντας πλέον όπως ανέφερε στην “Ε” ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας ο προσυμβατικός έλεγχος, ώστε να υπογραφεί το συμφωνητικό και οι κεντρικοί χώροι στάθμευσης να περάσουν σε «νέα εποχή». Υπενθυμίζεται πως στη δημοπρασία κατατέθηκε μία και μοναδική προσφορά με το ετήσιο μίσθωμα να κατακυρώνεται στα 285.000 ευρώ (τιμή εκκίνησης 280.000 ευρώ). Η μίσθωση θα έχει διάρκεια 5 χρόνια με αναπροσαρμογή του μισθώματος σύμφωνα με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, πλην του πρώτου έτους που θα παραμείνει σταθερό, ενώ με την παραχώρηση τα πάρκινγκ θα λειτουργούν 24ωρες την ημέρα, εφτά μέρες την εβδομάδα, χωρίς να εξαιρούνται Κυριακές, αργίες κ.τ.λ.

Οι εργασίες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό του μισθίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου περιλαμβάνουν: Την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού που να εξυπηρετεί την διαχείριση smart parking και εφαρμογή για τη συσκευή κινητών τηλεφώνων των πολιτών. Επίσης, με δικές του δαπάνες είναι δυνατό να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει μονάδες φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με την λήξη της μίσθωσης και αυτές θα παραμείνουν στο χώρο άνευ ανταλλάγματος. Ο μισθωτής υποχρεούται να αναβαθμίσει το μίσθιο με σύγχρονο εξοπλισμό αυτοματοποιημένης λειτουργίας καθώς και να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει λογισμικό ευφυούς διαχείρισης χώρων στάθμευσης (smart cities). Ο εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει ο μισθωτής στο μίσθιο, θα παραμείνει και μετά τη λήξη/λύση της μίσθωσης. Η τιμή για τη στάθμευση στα πάρκινγκ θα μείνει ίδια, δηλαδή 0,50 ευρώ την ώρα.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Παράλληλα, με ενδιαφέρον και ανυπομονησία αναμένονται οι εξελίξεις για τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Καλαμάτας σε όσους διαθέτουν οικόπεδα και ενδιαφέρονται να τα νοικιάσουν για να σταθμεύουν σε αυτά αυτοκίνητα. Ο Δήμος Καλαμάτας τον προηγούμενο μήνα διακήρυξε μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ύστερα από αντίστοιχες απόπειρες το 2022 και το 2023 οι οποίες δεν είχαν αίσιο τέλος. Κάθε προσφερόμενο οικόπεδο σύμφωνα με την διακήρυξη έπρεπε απαραιτήτως να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως η τοποθεσία (Ράχη – Νέο Δημαρχείο, Κεντρική Πλατεία – Ιστορικό Κέντρο, Κέντρο, Παραλία) η έκταση και η μορφολογία. Όπως τόνισαν στην “Ε” πάντως επαγγελματίες, το ζητούμενο είναι να δοθεί μια ελάφρυνση στο κέντρο, καθώς λόγω των αναπλάσεων και της μείωσης των θέσεων αρχίζουν να βλέπουν την σταθερή τους πελατεία να μειώνεται.

Τ.Αν.