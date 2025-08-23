Καλαμάτα: Στη Θουκυδίδου μεταφέρονται τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης θα αποχωρήσει από την περιοχή της Κεντρικής Αγοράς, ύστερα από αγωγή που έγινε από την ιδιοκτήτρια του κτηρίου, τη Μονή Καλογραιών Καλαμάτας. Η παραχώρηση μέρους του πρώην Δημαρχείου στη ΔΕΥΑΚ είναι θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Αυγούστου, με τίτλο «Παραχώρηση μέρους του δημοτικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Θουκυδίδου, στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας». Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης ανέφερε στην “Ε” πως στο τέλος Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί η αγωγή και ότι ο χώρος θα αποδεσμευτεί το επόμενο διάστημα για να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς της Μονής Καλογραιών. Ο ίδιος πληροφόρησε πως το κτήριο της Θουκυδίδου δεν είναι άμεσα έτοιμο, τονίζοντας πως θα γίνουν προσπάθειες να ετοιμαστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να μεταφερθούν τόσο τα γραφεία όσο και τα ταμεία.

Τ.Αν.