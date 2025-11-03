Επίσκεψη σχολείου από το Πλοϊέστι της Ρουμανίας στην Καλαμάτα

Το 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας επισκέφθηκε το Εθνικό Παιδαγωγικό Κολλέγιο “Queen Marie” του Πλοϊέστι (Ρουμανία), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “AI – Working Tool for the Innovation and Knowledge of the European Interculturality”, συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία που ξεκίνησε με την επίσκεψη δύο εκπαιδευτικών του 3ου ΓΕΛ στο σχολείο του Πλοϊέστι.

Η ρουμανική αποστολή, αποτελούμενη από 12 μαθητές και μαθήτριες με δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς, καθώς και τέσσερις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε δραστηριότητες job shadowing, έλαβε μέρος σε πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και εμπειρίες σε θέματα εκπαιδευτικής καινοτομίας, τεχνητής νοημοσύνης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

Εκεί τα μέλη της αποστολής υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος παρουσίασε το όραμα του Δήμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την εκπαιδευτική εξωστρέφεια.

Τα παιδιά συνόδευσαν η διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Ευαγγελία Κυλιντηρέα και η εκπαιδευτικός Λέττα Παναγιωτοπούλου, βοηθώντας στην προετοιμασία της επίσκεψης ο αντιδήμαρχος Ηλίας Κουτίβας.