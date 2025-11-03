Επίσκεψη σχολείου από το Πλοϊέστι της Ρουμανίας στην Καλαμάτα

Η ρουμανική αποστολή, αποτελούμενη από 12 μαθητές και μαθήτριες με δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς, καθώς και τέσσερις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε δραστηριότητες job shadowing, έλαβε μέρος σε πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και εμπειρίες σε θέματα εκπαιδευτικής καινοτομίας, τεχνητής νοημοσύνης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.
Εκεί τα μέλη της αποστολής υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος παρουσίασε το όραμα του Δήμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την εκπαιδευτική εξωστρέφεια.
Τα παιδιά συνόδευσαν η διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Ευαγγελία Κυλιντηρέα και η εκπαιδευτικός Λέττα Παναγιωτοπούλου, βοηθώντας στην προετοιμασία της επίσκεψης ο αντιδήμαρχος Ηλίας Κουτίβας.