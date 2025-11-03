eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2025 12:30

Ενημερωτική εκδήλωση για τη Βία κατά των Γυναικών στο Δημοτικό Σχολείο Μικρής Μαντίνειας

Ενημέρωση για τη Βία κατά των Γυναικών θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ., στο Δημοτικό Σχολείο Μικρής Μαντίνειας.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, δημοτική σύμβουλος Μαρία Αγγελή.

Στην ενημερωτική εκδήλωση κατά την οποία θα επιχειρηθούν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «ποια είδη βίας υπάρχουν;», «πώς αναγνωρίζουμε τα σημάδια;» και «τρόποι αντίδρασης και αντιμετώπισης» θα συμμετέχουν η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πελοποννήσου, Μαριλένα Γυφτέα, ο δικηγόρος Δημήτριος Καούνης  και η ψυχολόγος Msc-ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Πατσιλίβα.

