Smart City Expo World Congress: Με δύο τιμητικές προσκλήσεις η Καλαμάτα στο Παγκόσμιο Συνέδριο στη Βαρκελώνη

Στο “Smart City Expo World Congress 2025”, τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση για τις έξυπνες, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από 4 έως 6 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει ο Δήμος Καλαμάτας.

Η Κολαμάτα συμμετέχει φέτος στο Εθνικό Περίπτερο Καινοτομίας, υπό την επιμέλεια του Enterprise Greece και του Pleiades Innovation Ecosystem, παρουσιάζοντας το συλλογικό όραμα για το πώς οι ελληνικές πόλεις, τα νησιά και τα οικοσυστήματα καινοτομίας πρωτοπορούν στη μετάβαση προς πιο έξυπνες, βιώσιμες και ανθεκτικές κοινότητες.

Τον δήμαρχο Καλαμάτας θα εκπροσωπήσει ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο πρόγραμμα του Ελληνικού Περιπτέρου, παρουσιάζοντας το όραμα, τις πρωτοβουλίες και τις συνεργασίες του Δήμου Καλαμάτας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030. Παράλληλα, ο κ. Παπαευσταθίου θα εκπροσωπήσει και τις 100 ευρωπαϊκές Mission Cities στο διεθνές πάνελ με τίτλο Cities at the Core of Europe’s NetZero Transition μαζί με το Μιλάνο, τη Φλωρεντία και το δίκτυο NetZeroCities / Eurocities.

Στο πάνελ θα παρουσιαστούν παραδείγματα πόλεων που μετατρέπουν τις πολιτικές δεσμεύσεις τους για κλιματική ουδετερότητα σε απτά αποτελέσματα, επενδύοντας στην παιδεία, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη μάθηση μεταξύ των πόλεων της Ευρώπης.

“Η συμμετοχή της Καλαμάτας σε αυτή την κορυφαία διεθνή διοργάνωση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της πορείας της πόλης προς την κλιματική ουδετερότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.