Καλαμάτα: "Τρέχουν" και πάλι οι εργασίες ανάπλασης στο κέντρο - Η εικόνα ομορφαίνει, η στάθμευση... χωλαίνει

Το τελευταίο τμήμα της Αριστοδήμου από τη Βασιλ. Αμαλίας έως τη Βασιλ. Κωνσταντίνου έκλεισε για ένα μικρό χρονικό διάστημα για τις διακοπές των συνεργείων του αναδόχου, μπαίνοντας το έργο εκ νέου στις “ράγες” από την περασμένη εβδομάδα, παρότι προβλεπόταν να συνεχιστεί από τις αρχές της τρέχουσας. Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας». Εχει προϋπολογισμό 6.877.080 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ

Όπως ανέφερε στην “Ε” ο εργολάβος του έργου Παναγιώτης Μπατσικούρας, οι εργασίες ξεκίνησαν σταδιακά από την περασμένη Τρίτη για να μπουν στέρεες βάσεις ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση αυτού του κομματιού τα συνεργεία να συνεχίσουν το έργο σε δρόμους δυτικά της κεντρικής πλατείας, με αρχή από την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ο ίδιος πληροφόρησε πως το κομμάτι συνδέεται με οπτικές ίνες και τη δημιουργία ενός φρεατίου, οπότε αν συμβαδίσουν αρμονικά όλες οι εργασίες, το σημείο αυτό της Αριστοδήμου αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. «Αν πάνε όλα καλά, μετά τη Λευκή Νύχτα προβλέπεται να μεταβούμε στην Σιδηροδρομικού Σταθμού, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει η Χρυσάνθου Παγώνη» διευκρίνισε, τονίζοντας πως γίνονται προσπάθειες κάθε σημείο που μπαίνουν τα συνεργεία να ολοκληρώνεται με γρήγορους ρυθμούς και να δίνεται στην κυκλοφορία.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, σειρά θα πάρουν κι άλλοι οδοί του κέντρου της Καλαμάτας και ειδικότερα το σύμπλεγμα των οδών μεταξύ του δημοτικού Parking και της κεντρικής πλατείας, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό τους και τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με έμφαση στην κίνηση των πεζών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες πολιτών, καθώς και στην χρήση βιοκλιματικών υλικών.

Οπως έχουν μεταφέρει στην “Ε” επαγγελματίες αλλά και κάτοικοι των οδών που έχουν μπει ήδη στο πλαίσιο των αναπλάσεων, η νέα μορφή που παίρνουν οι δρόμοι αναμφίβολα αλλάζουν ευχάριστα το τοπίο του κέντρου, ωστόσο οι εύθραυστοι πολλές φορές κυβόλιθοι αλλά και η μείωση των θέσεων στάθμευσης αποτελούν “καμπανάκι” προς το Δήμο Καλαμάτας τόσο για τη μελλοντική τους συντήρηση, όσο και για την εξασφάλιση του πάρκινγκ ντόπιων και επισκεπτών.

Για το λόγο αυτό, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα πρέπει να οριστεί ημερομηνία για την διαβούλευση σχετικά με το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης ώστε να περάσει από το θεωρητικό σε πρακτικό επίπεδο, ενώ εξελίξεις αναμένονται και από τη δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης. Οσο για την προοπτική κάποιου μεγάλου έργου, όπως του υπόγειου πάρκινγκ στο Διοικητήριο, η συγκεκριμένη λύση φαίνεται ότι προχωράει κατόπιν συνεννόησης Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Καλαμάτας, ωστόσο η αναμονή δεν φαίνεται να αποτελεί σύμμαχο ιδίως για τους επιχειρηματίες, από τη στιγμή δε που οι πελάτες τους δεν δείχνουν διάθεση να προσεγγίσουν το κέντρο με διαφορετικό τρόπο.

H αποτυχία άλλωστε της πιλοτικής γραμμής στη διαδρομή Κεντρική Αγορά - ιστορικό Δημαρχείο πριν ένα χρόνο, η οποία μάλιστα αφορούσε δωρεάν δρομολόγια, φανέρωσε ή μάλλον υπενθύμισε αυτή την τάση, καθώς σε διάστημα δύο μηνών τα 3.000 δρομολόγια συνοδεύτηκαν από… 50 επιβάτες.

Τ.Αν.