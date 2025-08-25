Μηδενικό ενδιαφέρον για τα ακίνητα κληροδοτήματος Γρ. Αλεξανδρόπουλου

Τον περασμένο Ιούλιο, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ως Διοικούσα - Διαχειριστική Επιτροπή του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι εκτίθενται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση των ισόγειων καταστημάτων στην οδό Αγ. Γεωργίου 11 για επαγγελματική στέγη, με χρονική διάρκεια πέντε ετών και με προοπτική ανανέωσης εφόσον συμφωνηθεί. Πρόκειται για ένα ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 98 τ.μ. και ένα ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 72 τ.μ., ακίνητα τα οποία δεν συνοδεύτηκαν με το προσδοκώμενο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τις διατάξεις, η ανακοίνωση για την εκμίσθωση των δύο ισόγειων παρέμεινε αναρτημένη μέχρι τις 7/8 στην ιστοσελίδα του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος της διαδικασίας αναμένεται να ψηφιστεί στη σημερινή Δημοτική Επιτροπή, μπαίνοντας για μια ακόμα φορά στο μικροσκόπιο η διαχείριση των κληροδοτημάτων του Δήμου και αν αυτή γίνεται με ορθό τρόπο.

Τ.Αν.