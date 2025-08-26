Νέα παράταση για την κατασκευή προπονητηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Τρίτη και μάλιστα οριακή παράταση (δεν μπορεί να δοθεί άλλη) της συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου, στην Παραλία, κατά 231 ημερολογιακές ημέρες, έως την 1η Απριλίου 2026(!), ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία, η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας.

Και η παράταση αυτή δόθηκε χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε ότι η νέα παράταση οφείλεται κυρίως στα πάνελ πλαγιοκάλυψης και οροφής που είχαν προβλεφθεί και τα οποία δεν είχαν τον απαραίτητο δείκτη πυραντίστασης, γι’ αυτό και θα τοποθετηθούν πιο ανθεκτικά (μετά από συνεχείς επαφές και συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία), λόγω της γειτνίασης με τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου του Σταδίου. Ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με την υπόσχεση του εργολάβου μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν τοποθετηθεί τα πάνελ και στη συνέχεια θα δουλέψει το εσωτερικό.

Καταψηφίζοντας, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επέκρινε δριμύτατα το γεγονός ότι έχει διπλασιαστεί ο συμβατικός χρόνος και δεν έχει εκτελεστεί πάνω από το 35% με 40% του έργου. Κι εξέφρασε την ανησυχία του πως με τους ρυθμούς που εκτελείται, δεν υπάρχει εχέγγυο για την εκτέλεση του έργου.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη που ψήφισε λευκό, επέκρινε το ισχύον νομικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα παράτασης στους εργολάβους, με αποτέλεσμα να χρειάζονται 4 – 5 χρόνια για τέτοια έργα.

Κατά της πολύ μεγάλης παράτασης τάχθηκε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός.

Το έργο κατασκευής προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου είναι προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” με 600.000 ευρώ από δημοτικούς πόρους με 700.000 ευρώ.

Γ.Σ.