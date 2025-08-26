“Σπανίδεια 2025”: Διήμερο εκδηλώσεων στη μνήμη του ναυάρχου Αθανάσιου Σπανίδη

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 4 μ.μ. θα γίνει η εκκίνηση του 1ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοιχτής Θάλασσας στην Καλαμάτα. Στις 8 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της ζωής και του έργου του Ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ομιλητές: Παναγιώτης Ραδίτσας, Ναύαρχος ε.α., Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων και Κρίστυ Ιωαννίδου, Συγγραφέας – Ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας. Θα ακολουθήσει στις 8.45 μ.μ. θεατρικό μονόπρακτο με τίτλο «Συναντήσεις στην Ομίχλη της Ιστορίας» της Βούλας Δούκα. Την Κυριακή 31 Αυγούστου θα γίνει στις 10 π.μ. επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στη Μικρομάνη. Στις 10.30 π.μ. έχει προγραμματιστεί η έναρξη του 1ου Ποδηλατικού Γύρου Αρχαίας Μεσσήνης (από το Μετόχι της Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη). Θα ακολουθήσει στη 1 μ.μ. απονομή επάθλων στους νικητές του Ποδηλατικού Γύρου, στην Αρχαία Μεσσήνη. Το απόγευμα της ίδιας μέρας στο λιμάνι της Καλαμάτας (Μνημείο Άγνωστου Ναύτη) θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ. απονομή επάθλων στους νικητές του 1ου Σπανίδειου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας. Η βραδιά θα κλείσει στις 8.30 μ.μ. με Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών. Συμμετέχουν: Σύλλογος «Θεσσαλών Μεσσηνίας», Σύλλογος «Κρητών Μεσσηνίας», Χορευτική Ομάδα του υπό ίδρυση Συλλόγου «Ναύαρχος Αθανάσιος Σπανίδης».