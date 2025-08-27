Εκκρεμεί η εκδίκαση ενστάσεων για την πολεοδομική μελέτη της Βέργας – Δεν υπάρχει απόφαση από το ΣτΕ

Δεν ήταν βάσιμες τελικά οι πληροφορίες και οι φόβοι για ακύρωση της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας, σύμφωνα με διαρροές που κυκλοφόρησαν στην ευρύτερη περιοχή το απόγευμα της Δευτέρας.

Αρμόδιες πηγές του Δήμου Καλαμάτας μας ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει γίνει ακόμα η εκδίκαση των ενστάσεων κατά της μελέτης στο Ε’ Κλιμάκιο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πριν από δύο εβδομάδες το ΣτΕ ζήτησε διευκρινιστικές πληροφορίες για την πολεοδομική μελέτη της Βέργας από τον Δήμο, που απεστάλησαν. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί να παραστεί η διευθύντρια Πολεοδομίας Σταυρούλα Αγρίου, για να ενημερώσει το Συμβούλιο για την πορεία της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας.