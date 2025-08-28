Ασφαλτόστρωση δρόμου για Αρχαία Θουρία

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 940 μέτρων περίπου, πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα, με εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας, από την Άνθεια μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο Ελληνικών Αρχαίας Θουρίας στα Ελληνικά.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, για ένα σημαντικό τμήμα, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Καλαμάτας, προϋπολογισμού 810.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του υπουργείου Εσωτερικών και δημοτικούς πόρους.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με την παρέμβαση αυτή εξυπηρετούνται ανάγκες πρόσβασης στην Κοινότητα Άνθειας, προς τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Θουρίας, της μονής Ελληνικών Παλαιοκάστρου και σε πολλά κτήματα της ευρύτερης περιοχής.

Η συγκεκριμένη εργολαβία περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλες τις Ενότητες του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με προτάσεις που είχαν γίνει από τους προέδρους των κοινοτήτων.