Βουλή - Αντιπαράθεση στην Ολομέλεια για τα ΕΛΤΑ - Άδ. Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει καμία "κλίκα" ούτε συνωμοσία Μητσοτάκη-Χατζηδάκη

«Ο κ. Σκλήκας φταίει και καλώς παραιτήθηκε, διότι θα έπρεπε η συζήτηση που κάνουμε τώρα να έχει προηγηθεί της όποιας αποφάσεως. Αναγκαζόμαστε όλοι να κάνουμε τη συζήτηση τώρα, ενώ έχει προηγηθεί η απόφαση. Έγιναν τα πράγματα με τη λάθος σειρά και η κοινή γνώμη και οι λαϊκιστές βρήκαν πάλι τον χώρο να σηκώσουν ένα ζήτημα και εμείς δεν είχαμε τον χρόνο να εξηγήσουμε την πραγματικότητα» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας σχετικώς με την υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «άσχετους» όλους όσοι διακινούν την «συνωμοσιολογία» ότι ο Μητσοτάκης κλείνει καταστήματα για να ωφεληθεί η ACS, υπογραμμίζοντας ότι αν γίνει η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ, τα ΕΛΤΑ θα είναι πιο ανταγωνιστική επιχείρηση και προσθέτοντας: «Αν τα 34 εκατομμύρια το χρόνο, που ξοδεύουν τα ΕΛΤΑ σε καταστήματα, που είναι ζημιογόνα και δεν χρειάζονται, τα κάνει dropbox δεν θα κάνει ζημιά στις ιδιωτικές; Αν ήμουν ιδιοκτήτης της ACS θα ήθελα τα ΕΛΤΑ να μην κλείσουν κανένα κατάστημα».

«Δεν υπάρχει καμία "κλίκα" ούτε συνωμοσία Μητσοτάκη-Χατζηδάκη. Υπάρχει το ίντερνετ και το κινητό που άλλαξαν τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους. Από το 2000 στο 2025 η ταχυδρομική ύλη που ξέραμε ανά τον πλανήτη, εξαφανίστηκε. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής της πραγματικής ζωής, μια επιχείρηση είναι αναγκασμένη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα.

Αυτή η συζήτηση, θα έπρεπε να έχει γίνει με πολιτικούς, οικονομικούς, τεχνοκρατικούς λόγους, για να την καταλάβουν οι πολίτες. Για να μην φοβάται ο πολίτης ότι δεν θα παίρνει τη σύνταξη του, διότι θα την παίρνει. Τα ΕΛΤΑ δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν κρατικό χρήμα. Και όσες φορές τους δώσαμε χρήματα το κάναμε με άδεια έναντι σχεδίου αναδιάρθρωσης. Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ θα κλείσουν εφόσον είναι ζημιογόνα, εφόσον δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι ποια θα μείνουν ανοιχτά, που και με ποιους όρους. Αυτή η συζήτηση δεν έγινε από τον κύριο Σκλήκα. Τα καταστήματα θα γίνουν για να γίνουν καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά τα ΕΛΤΑ» είπε ακόμη για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κ. Γεωργιάδης.

Από την αρχή της ομιλίας του ξεκαθάρισε πάντως ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα, λέγοντας ότι δεν ήταν δουλειά του να ξέρει, ούτε δουλειά των βουλευτών να ξέρουν ποια καταστήματα θα κλείσουν και ποια όχι.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε επίσης ιδιαιτέρως στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, που είπε προηγουμένως ότι η κυβέρνηση υπέστη βαρύτατη προσβολή με την παραίτηση Σκλήκα, την οποία απέστειλε μέσω των ΕΛΤΑ και προσέθεσε: «Αν φύγει το Σ μένει η "κλίκα", ενώ περίπου σας κατηγόρησε για Κοινοβουλευτική Ομάδα οπισθοδρομικής και δογματικής αντίληψης. Τι είναι χειρότερο να μην υπάρχει σχέδιο και "πάμε και όπου βγει;" ή να υπάρχει σχέδιο για συγκεκριμένο σχέδιο που ευνοεί ιδιωτικά συμφέροντα;».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο και έκλεισε 70 καταστήματα. Όλοι ξέρουμε πως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στον πλανήτη αλλάζουν μορφή. Δε υπάρχει χώρα στον πλανήτη που να μην κλείνει καταστήματα ταχυδρομικών υπηρεσιών» είπε απαντώντας ο υπουργός Υγείας.

«Η ΝΔ οδηγεί σε θάνατο τα ΕΛΤΑ δια της ευθανασίας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, επισημαίνοντας πως αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. «Επιχειρείτε ταυτόχρονα να βρείτε και ένα εξιλαστήριο θύμα, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κύριος Σκλήκας, για τον οποίο μέχρι χθες και προχθές, αλλά και ακόμα και σήμερα, ομνύετε ότι ήταν τύχη να έχουμε τέτοιου είδους διοικητές...» είπε ο κ. Χρηστίδης και προσέθεσε: Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία εξαγοράζει βήμα-βήμα την εταιρεία. Αυτή η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξαγοράς ήταν να γίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου αλλά τελικά δεν έγινε μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η μεγάλη επένδυση, ενώ ήταν να γίνει ξαφνικά, δεν γίνεται. Και ενώ ξαφνικά δεν ήταν να κλείσουν άλλα καταστήματα, έρχεται η κυβέρνηση, χωρίς να έχει ενημερώσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως λένε οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κλείνει άλλα 204 καταστήματα».

«Δεν είναι χθεσινά τα ΕΛΤΑ. Αυτή η επιχείρηση οριοθετεί δημόσιο χώρο, δίνει στους πολίτες την αίσθηση ότι είναι πολίτες. Η Εφημερίδα των Συντακτών αποκάλυψε επιστολή Σκλήκα σε Χατζηδάκη, άρα αυτό που έχει πει και ο κ. Χαρίτσης είναι ότι ήξερε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ο μόνος που δεν ήξερε ήταν η Βουλή. Θορυβηθήκατε με την πίεση βουλευτών ΝΔ από τις εκλογικές τους περιφέρειες» ανέφερε επίσης η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά.

«Τα ΕΛΤΑ ή θα αναδιαρθρωθούν ή θα κλείσουν», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. «Είναι δεδομένο ότι στα ΕΛΤΑ υπήρξαν διαχειριστικά και επικοινωνιακά λάθη. Η διοίκησή τους έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Είναι λάθος το οριζόντιο κλείσιμο των καταστημάτων, ωστόσο είναι βέβαιο ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει, με διάλογο με τους βουλευτές, τα κόμματα και τις τοπικές κοινωνίες. Αντικείμενο της διαβούλευσης θα είναι το τι μπορεί να γίνει ώστε πουθενά να μην υπάρχει πολίτης που δεν θα μπορεί να τύχει εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ», σημείωσε επίσης.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση για το ζήτημα των ΕΛΤΑ διεξήχθη στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου με το οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία Ελλάδας και Τουρκίας στον τομέα της Υγείας. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από την ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε «παρών».

ΑΠΕ-ΜΠΕ