Λαϊκή Συσπείρωση: «Απαράδεκτες συνθήκες μεταφοράς μαθητών στην Πελοπόννησο»

Σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατήγγειλε η Λαϊκή Συσπείρωση, κατά τη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 29 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι «παρά τις προσπάθειες της περιφερειακής αρχής να ωραιοποιήσει την κατάσταση, η πραγματικότητα που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους είναι εντελώς διαφορετική».

Η παράταξη υποστηρίζει ότι μαθητές ΑμεΑ μεταφέρονται τέσσερις μαζί με ταξί, χωρίς συνοδούς, ότι παιδιά κάτω των 12 ετών κάθονται στο μπροστινό κάθισμα, ενώ πολλές οικογένειες αναγκάζονται να μεταφέρουν τα παιδιά τους με δικά τους μέσα επειδή δεν έχουν λυθεί εγκαίρως τα προβλήματα των δρομολογίων.

Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση και η Περιφέρεια «κόβουν δαπάνες από τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών για να κατευθύνουν πόρους σε μεγαλοεπενδυτές», ενώ οι ελλείψεις συνοδών, η έλλειψη συντονισμού με τα σχολικά ωράρια και η κατάργηση των ειδικών μαθητικών δελτίων σε πόλεις όπως η Καλαμάτα επιδεινώνουν την κατάσταση.

Η Λαϊκή Συσπείρωση επιρρίπτει ευθύνες στο θεσμικό πλαίσιο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο —όπως τονίζει— «περιορίζει το δικαίωμα των παιδιών στη δωρεάν και ασφαλή μεταφορά προς και από το σχολείο». Προτείνει τη δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα μεταφοράς μαθητών, με ιδιόκτητο στόλο λεωφορείων, μόνιμους οδηγούς και συνοδούς, ώστε να εξασφαλίζεται έγκαιρα και με ασφάλεια η μεταφορά όλων των μαθητών.

Η παράταξη διεκδικεί, μεταξύ άλλων:

Άμεση επαναφόρτιση των ειδικών μαθητικών δελτίων και δωρεάν μετακινήσεις σε όλα τα ΚΤΕΛ, αστικά και υπεραστικά.

Απαγόρευση μεταφοράς άνω των δύο παιδιών με ταξί στις περιπτώσεις ΑμεΑ, νηπίων και μαθητών της πρώτης δημοτικού.

Τοποθέτηση συνοδών σε όλα τα οχήματα που μεταφέρουν μαθητές με αναπηρία.

Αποζημίωση γονέων για το διάστημα που δεν ικανοποιείται το δικαίωμα μεταφοράς των παιδιών τους.

Ενίσχυση των υπηρεσιών των περιφερειών με μόνιμο προσωπικό και μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών στις μετακινήσεις.