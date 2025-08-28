Ορκωμοσία μέλους του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αριοχωρίου

Ως μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αριοχωρίου ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου η Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου, στο Δημαρχείο Καλαμάτας.

Η ίδια καταλαμβάνει θέση Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Αριοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Άριος του Δήμου Καλαμάτας, μετά την παραίτηση από το αξίωμα αυτό της Χρυσούλας Μπαϊρακτάρη ως επόμενη στη σειρά αναπληρωματική του ίδιου συνδυασμού στη Δημοτική Κοινότητα Άριος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με θητεία μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 31 Δεκεμβρίου 2028.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, αμέσως μετά την ορκωμοσία ευχήθηκε στη νέα σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας, καλή και δημιουργική θητεία.