Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας

Οι τρεις πρώτες προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Δημοτικό Συμβούλιο, από μέλη του Συμβουλίου, μαθητές και φοιτητές, στην πλειονότητά τους κορίτσια. Αφορούν την ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου και Ξενώνα Αδέσποτων Ζώων, τη συμμετοχή 6 εκπροσώπων του Συμβουλίου Νεολαίας στο European Youth Event (EYE), στο Στρασβούργο, το 2027 και τη δημιουργία πολυχώρου Αθλητισμού-Πολιτισμού.

Προτάσεις που αποφασίστηκαν στη γενική συνέλευση του Συμβουλίου τον Ιούνιο και συγκέντρωσαν και την πλειοψηφία των μελών του σε διαδικτυακή ψηφοφορία.

Αναλυτικά οι προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας:

1) Ομάδα Φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων: Την παρουσίασε η Ελένη Καρδαρά. Πρότεινε ως βασική και άμεση λύση την ίδρυση δημοτικού κτηνιατρείου. Ένα τέτοιο κτηνιατρείο, εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα και κατάλληλο προσωπικό, θα μπορεί να προσφέρει στα αδέσποτα ζώα την υγειονομική φροντίδα και τη μέριμνα που πραγματικά αξίζουν.

2) Ομάδα Ευρωπαϊκής Ένωσης: Την παρουσίασε η Φωτεινή Κατσαμπάνη. Πρότεινε τη συμμετοχή 6 νέων από το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας στο European Youth Event (EYE) 2027 στο Στρασβούργο, με στόχο την ενεργή εκπροσώπηση της νεολαίας που ζει και εργάζεται στην Καλαμάτα. Οι συμμετέχοντες θα προωθήσουν τις τοπικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές με συνομηλίκους από όλη την Ευρώπη και θα ενισχύσουν τη φωνή της νεολαίας της Καλαμάτας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή δικτύωση του Δήμου και συμβάλλοντας στην προσέλκυση ιδεών και στρατηγικών συνεργασιών.

3) Ομάδα Αθλητισμού: Την παρουσίασε η Γαρυφαλλιά Χριστοπούλου. Πρότεινε τη δημιουργία πολυμορφικού και αυτοχρηματοδοτούμενου χώρου αθλητισμού, πολιτισμού και νεολαίας. Συγκρότημα αθλητικών χώρων οι οποίοι εύκολα θα μπορούν να μετατρέπονται σε χώρους πολιτισμού. Ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του συγκεκριμένου χώρου. Χώροι στάθμευσης καθώς και χώροι στέγασης οργανισμών και συλλογών.

Ακόμα, τις απόψεις τους για την ανάγκη να ακουστεί η φωνή των νέων της πόλης και να συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας της πόλης, “να γίνει ακόμα πιο όμορφη”, εξέφρασαν η Γεωργία Αγγελοπούλου, η Μαρία Γκόρου, ο Φωκίωνας Δανιηλίδης και η Μαριλένα Κουτέλα.

Και οι τρεις προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας και οι άλλες παρεμβάσεις των μελών του, έγιναν αποδεκτές με χειροκροτήματα από σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο να συγχαίρει τα παιδιά για την πρωτοβουλία τους και τις ενδιαφέρουσες προτάσεις τους, προτρέποντάς τα να συνεχίσουν να διεκδικούν.

“Προφανώς και υιοθετούμε όσα καταθέσατε εδώ”, επεσήμανε με ικανοποίηση ο δήμαρχος, δήλωσε ότι το ταξίδι στο Στρασβούργο θα το στηρίξει ο Δήμος και για τις υπόλοιπες προτάσεις δεσμεύτηκε να ενημερώσει αναλυτικά, το προσεχές διάστημα, παρέχοντάς παράλληλα στο Συμβούλιο Νεολαίας την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να κάνουν τις συνεδριάσεις τους.

“Να διεκδικείτε τα όνειρά σας”, προέτρεψε τα μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, παρατηρώντας ότι “μας έκαναν να νιώσουμε πιο νέοι”.

Δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας ενθάρρυναν τα παιδιά να διεκδικούν τα όνειρά τους για μια καλύτερη πόλη και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στο Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας συμμετέχουν νέα άτομα, ηλικίας 15 – 25 ετών, που κατοικούν ή/και εργάζονται στο Δήμο Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένων και νέων ατόμων που φοιτούν/σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.