«Οι πρόχειρες περιφράξεις δεν κουκουλώνουν το πρόβλημα»

Τα καθημερινά παράπονα αναγνωστών για τα ετοιμόρροπα κτήρια στο κέντρο της Καλαμάτας και γύρω από αυτό αναδεικνύουν ένα υπαρκτό και σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις πολιτών, η αποκατάσταση ή κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων φαίνεται να καθυστερεί, σκοντάφτοντας σε αστερίσκους της νομοθεσίας και σε γραφειοκρατικά ζητήματα.

Με δεδομένη τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών είναι επιτακτική, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

«Οι πρόχειρες περιφράξεις με πλαστικά δεν κουκουλώνουν το πρόβλημα, αντίθετα υπενθυμίζουν πως πρόκειται για ένα μελανό ζήτημα της πόλης» μας επεσήμανε κάτοικος του κέντρου.