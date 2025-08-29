Διάλυση σύμβασης για μελέτη Λογγά

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, ενέκρινε τη διάλυση της σύμβασης χωρίς καταβολή αποζημίωσης τόσο στον αρχικό μελετητή όσο και στον μελετητή, που θα υποκαθιστούσε τον αρχικό. Και αυτό διότι, σύμφωνα με την εισήγηση, “απαιτείται να εκπονηθούν και εγκριθούν μια σειρά εξειδικευμένων υποστηρικτικών μελετών, οι οποίες ενδεχομένως να οδηγήσουν στην αναγκαιότητα επανασύνταξης του Β2 Σταδίου της μελέτης, συμπεριλαμβάνοντας όλη την διαδικασία ενημέρωσης – δημοσίευσης – υποβολής και εξέτασης ενστάσεων, τελικής επανασύνταξης και επαναυποβολής του στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτές οι ενέργειες θα απαιτήσουν απροσδιόριστο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν και οικονομικούς πόρους, που θα πρέπει να αναζητηθούν μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων”.

Η σύμβαση του Δήμου Μεσσήνης με την ανάδοχο εταιρεία για τη μελέτη αναθεώρησης εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητας Λογγάς, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, είχε υπογραφεί στις 16 Οκτωβρίου 2012(!).

Με βάση την αναλυτική ενημέρωση που έγινε στη Δημοτική Επιτροπή η μελέτη έφθασε μέχρι τον Μάιο του 2023, όπου σε συνάντηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, “τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας αφορούσαν στον εντοπισμό ρέματος εντός του οικισμού στη βόρεια πλευρά και συνεπώς στην ύπαρξη περιοχής αμφιβόλου γεωλογικής καταλληλότητας εκατέρωθεν αυτού. Έτσι διαπιστώθηκε η αδυναμία έγκρισης του Β2 σταδίου της Πολεοδομικής μελέτης, καθώς δεν είχαν ληφθεί υπόψη τα νέα δεδομένα του ρέματος”.

Γ.Σ.