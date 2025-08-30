Διακήρυξη για ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας

Στον καθορισμό των όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας» προϋπολογισμού 849.840,13 ευρώ, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας με ομόφωνη απόφασή της.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου ώρα 10 π.μ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την Παρασκευή 26 του μηνός στις 10 πρωί.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αντώνης Βλάχος μεταξύ άλλων σημείωσε: «Με την αρ. 109/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής έγινε αποδοχή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, για την ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας», με ποσό χρηματοδότησης ύψους 332.825 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2025, του Πράσινου Ταμείου. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Κυπαρισσίας. Η κεντρική πλατεία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και αποτελεί πόλο έλξης και συνάθροισης των κατοίκων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η πλατεία οριοθετείται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Νοσοκομείου, 25ης Μαρτίου και Καλαντζάκου.

Ο κύριος στόχος της επέμβασης σε αυτόν τον χώρο είναι η περιβαλλοντική αναβάθμισή του και η ανάδειξή του σε έναν χώρο καλαίσθητο, ευχάριστο και χρηστικό για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες.

Συνοπτικά οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν τις ακόλουθες παρεμβάσεις: Καθαιρέσεις - χωματουργικές εργασίες. Σκυροδέματα. Πλάκες και κυβόλιθοι. Προσβασιμότητα ΑμεΑ. Δίκτυα υποδομών. Ηλεκτροφωτισμός. Ο προϋπολογισμός της δημοπράτησης, ανέρχεται στο ποσό των 849.840,13 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους. Το παρόν έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων για την αστική βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η ανάθεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής».

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κ.Μπ.