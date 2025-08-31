Συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Η πρώτη στις 5 το απόγευμα, είναι τακτική και η δεύτερη δύο ώρες αργότερα, είναι η 4η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, μέσα στο 2025.

Στην τακτική τα σημαντικότερα θέματα αφορούν: Τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού, την έγκριση του χώρου παρουσίασης αγροτικών – γεωργικών μηχανημάτων και αγροτικού – γεωργικού εξοπλισμού, την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τη μείωση από δημοτικά τέλη και φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τα έξοδα κηδείας άπορου δημότη και την επιχορήγηση δημότη, λόγω έκτακτης ανάγκης.

Το θέμα του κανονισμού λειτουργίας φέρνει στο Συμβούλιο η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, με αίτημα να υπάρξουν τροποποιήσεις σε 8 παραγράφους στον πρότυπο κανονισμό του υπουργείου Εσωτερικών, που εφαρμόζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ακριβώς νομοθετήθηκε από το υπουργείο.

Μεταξύ των τροποποιήσεων που προτείνει ο εισηγητής – σύμβουλος Κώστας Μαλιώτης είναι:

- “Το Συμβούλιο να γίνεται κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα, η ώρα συνεδρίασης θα είναι μία ώρα πριν τη δύση του ήλιου, με στρογγυλοποίηση της ώρας συν – πλην της μισής ώρας. Με την προκαθορισμένη ημέρα θα γνωρίζουμε πότε έχουμε Συμβούλιο, θα έχουμε προγραμματίσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας και η συμμετοχή των συμβούλων θα είναι μεγαλύτερη”.

- “Πριν την έναρξη της συνεδρίασης και την εγγραφή των ειδικών αγορητών, να έχει το δικαίωμα εγγραφής και δημοτικός σύμβουλος που θα θελήσει να θέσει μία ερώτηση, για ενημέρωση και γνωστοποίηση τυχόν προβλημάτων”.

- “Αντί του ενός θέματος ο επικεφαλής κάθε δημοτικής παράταξης να έχει τη δυνατότητα δύο μέρες πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης, να προτείνει έως δύο θέματα. Ο Δήμος αποτελείται από 8 Δημοτικές Ενότητες”.

