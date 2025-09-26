Ερχεται το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας και οι χορωδίες της πόλης, Ενωση φίλων μουσικής «Αρμονία», Μουσικός όμιλος «Ορφέας» και Διεθνής Χορωδία «Allegri» διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν 18 χορωδίες από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ένα τριήμερο πλούσιο σε μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που εξελίσσεται σε θεσμό, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Καλαμάτας ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου και ενισχύοντας τη θέση της στον πανελλήνιο μουσικό χάρτη.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας στο Facebook και στο Instagram: @panelleniophestibalkhorodion.