Οδηγοί ήρθαν στα χέρια στη Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα σε φανάρι (Βίντεο)

Άγριος καβγάς που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ χειρότερα συνέβη χθες Πέμπτη στη Χαλκηδόνα, αφού δύο άνδρες τσακώθηκαν για την προτεραιότητα στο φανάρι.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΡΤ έγινε χθες Πέμπτη, στη μεγάλη διασταύρωση της Χαλκηδόνας, εκεί που η οδός Αχαρνών τέμνεται με τον δρόμο που έρχεται από την Εθνική οδό.

Οι δύο άνδρες διαφώνησαν για το ποιος έχει προτεραιότητα στο φανάρι και έδωσαν ραντεβού στο πεζοδρόμιο, μπροστά από μια επιχείρηση για να λύσουν τις διαφορές τους. Όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν περιορίστηκαν σε σπρωξίματα αλλά ο ένας προσπαθούσε να κάνει κεφαλοκλείδωμα στον άλλο με αποτέλεσμα να πέσουν κάτω. Η εικόνα φανερώνει μεγάλη αγριότητα και διάθεση για να προκληθεί σοβαρή βλάβη, αναφέρει το iefimerida.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και άλλοι περαστικοί αρχικά τους κοιτούσαν, μάλλον φοβούμενοι μήπως κάποιος κρατά όπλο ή μαχαίρι και τραυματιστούν οι ίδιοι. Όταν εκτίμησαν πως τέτοιος κίνδυνος δεν υπήρχε, χώρισαν τους δύο άνδρες και το περιστατικό τελείωσε.