Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Αποχώρησε και πάλι η μειοψηφία

Αποχώρησε και πάλι η μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, το απόγευμα της Δευτέρας, γιατί η δημοτική αρχή λειτουργώντας αλαζονικά, απέρριψε όλες τις τροποποιήσεις του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που πρότεινε (η μειοψηφία).

Αποδέχθηκε μόνο μία και αυτή μάλιστα, στα σημεία που την βόλευαν και την απέρριψε στο σημείο που έδινε δευτερολογία ενός λεπτού στους συμβούλους της μειοψηφίας!

Το θέμα της ψήφισης νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με τροποποιήσεις του πρότυπου κανονισμού του υπουργείου Εσωτερικών, εισηγήθηκε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης, με αίτημα να υπάρξουν τροποποιήσεις σε 8 παραγράφους στον πρότυπο κανονισμό, που εφαρμόζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ακριβώς νομοθετήθηκε από το υπουργείο.

Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, εκ μέρους της δημοτικής αρχής, απέρριψε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος, αποδεχόμενος μόνο μία, αυτή που αφορούσε την αύξηση του χρόνου ομιλίας δημάρχου, αντιδημάρχων, επικεφαλής παρατάξεων και προέδρου κοινοτήτων, απορρίπτοντας, ωστόσο το αίτημα για δευτερολογία ενός λεπτού στους συμβούλους της μειοψηφίας.

Η δημοτική αρχή απέρριψε και το αίτημα “πριν την έναρξη της συνεδρίασης και την εγγραφή των ειδικών αγορητών, να έχει το δικαίωμα εγγραφής και δημοτικός σύμβουλος που θα θελήσει να θέσει μία ερώτηση, για ενημέρωση και γνωστοποίηση τυχόν προβλημάτων”.

Η αρνητική και αυταρχική αυτή στάση της δημοτικής αρχής προκάλεσε την έντονη αντίδραση συμβούλων της μειοψηφίας (Χρήστου και Κώστα Θεοδωρακόπουλου, Κώστα Γεωργακόπουλου και Κώστα Μαλιώτη.

“Μας λέτε ότι η αντιπολίτευση δεν έχει δικαίωμα να κάνει καμία ερώτηση για θέματα επίκαιρα της καθημερινότητας. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό, μας αφαιρείται τον λόγο”, κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ο Κ. Θεοδωρακόπουλος.

Για αντιδημοκρατικότητα επέκρινε τη δημοτική αρχή, ο Κ. Μαλιώτης και την κατηγόρησε πως λειτουργεί, με την ...αρχή “πλειοψηφία είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε”.

Αντιδρώντας ο Κ. Γεωργακόπουλος δήλωσε ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για αποκτήσει Γραφείο η αντιπολίτευση, για να μπορεί να επιτελέσει την αποστολή της.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας η δημοτική αρχή ήθελε να ψηφιστούν μία – μία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις και η μειοψηφία όλες μαζί, όπως προτάθηκαν στην εισήγηση. Οταν η δημοτική αρχή επέμεινε, οι σύμβουλοι της μειοψηφίας αποχώρησαν και οι σύμβουλοι υπερψήφισαν μόνο την τροποποίηση που αποδέχθηκε ο κ. Γεωργόπουλος και αυτή μέχρι εκεί που τους βόλευε.

Γ.Σ.

(Φωτογραφία αρχείου)