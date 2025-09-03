Συνάντηση του δημάρχου Σπάρτης με αντιπροσωπεία της γαλλικής αδελφοποιημένης πόλης Le Plessis Trevise

Ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος, συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της αδελφοποιημένης γαλλικής πόλης Le Plessis Trevise, που επισκέπτεται την Σπάρτη.

Ο κ. Βακαλόπουλος, παρουσία του αντιδημάρχου Τουρισμού, Δημοσθένη Κακούρου, είχε συνεργασία με τον Δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Le Plessis Trevise, Henri Balle και τους Philippe Bernard και Alain Belgy, με στόχο την επανεκκίνηση και αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων, αλλά και την προοπτική διερεύνησης πεδίων διμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα στους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού.

Οι κ. Balle, Bernard και Belgy ευχαρίστησαν τον δήμαρχο Σπάρτης για τη συνεργασία και τη φιλοξενία και του απεύθυναν πρόσκληση για ανταποδοτική επίσκεψη στην Le Plessis Trevise.