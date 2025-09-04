Δήμος Πύλου Νέστορος: Ζητεί από ΦΟΔΣΑ Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Στην ίδια απόφαση το Δ.Σ. επαναβεβαιώνει την αναγκαιότητα άμεσης δημιουργίας του ΣΜΑ.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας επεσήμανε ότι “η σχετική αδειοδότηση για την εγκατάσταση ΣΜΑ, τόσο μόνιμου όσο και προσωρινού χαρακτήρα, έχει ήδη εξασφαλιστεί εδώ και δύο έτη. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση λειτουργικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων στη διαχείριση των απορριμμάτων μας” και σημείωσε: “Οι λόγοι που καθιστούν επιτακτική την άμεση ενεργοποίηση των σχετικών διαδικασιών είναι συγκεκριμένοι και αδιαμφισβήτητοι: 1. Ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων του Δήμου μας, που είναι ο 7ος μεγαλύτερος παραγωγός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, επιβάλλει την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών για τη διαχείριση και μεταφορά τους. Ο ΣΜΑ θα εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τη συλλογή και μεταφορά προς τη μονάδα επεξεργασίας, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. 2. Η προσβασιμότητα προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Καλλιρρόη είναι ιδιαιτέρως προβληματική, λόγω της καθημερινής συμφόρησης του οδικού δικτύου και των έργων στον άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών και των κατοίκων, ενώ επηρεάζει αρνητικά τη συνέπεια και την ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας. 3. Το κόστος μεταφοράς και η καταπόνηση των οχημάτων και των υποδομών του Δήμου αυξάνονται καθημερινά, με αποτέλεσμα σημαντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού και των δημοτικών πόρων. Η λειτουργία του ΣΜΑ θα μειώσει τα δρομολόγια, θα περιορίσει τις φθορές και θα συμβάλει σε ένα πιο ορθολογικό και αποδοτικό μοντέλο διαχείρισης.

Ο ΣΜΑ θα συμβάλει αποφασιστικά: Στην εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Στην αποδοτική διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Επιπλέον: Θα πρέπει να τονιστεί πως ο Δήμος Πύλου – Νέστορος έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις, τόσο σε επίπεδο τεχνικής προετοιμασίας όσο και σε επίπεδο θεσμικής πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς.

Ωστόσο, η αρμοδιότητα και υποχρέωση για την υλοποίηση και λειτουργία του ΣΜΑ ανήκει αποκλειστικά στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), ο οποίος έχει την ευθύνη σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης των σχετικών υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει από μόνος του το έργο, παρότι έχει θέσει στη διάθεση του ΦΟΔΣΑ όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, στοιχεία, και τεχνικά δεδομένα, επιδεικνύοντας πλήρη ετοιμότητα και διάθεση συνεργασίας”.

Συμπερασματικά, ο δήμαρχος παρατήρησε: “Η δημιουργία ΣΜΑ δεν είναι πλέον μια επιλογή, αλλά μονόδρομος και αναγκαιότητα. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του

Δήμου, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία των συμπολιτών μας”.