Ξεκινούν ξανά έργα σε σχολεία της Τριφυλίας

Την άρση της διακοπής εργασιών για τα έργα επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Κυπαρισσίας και επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Φιλιατρών αποφάσισε χθες η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Όπως μάλιστα τονίζεται στις δύο σχετικές αποφάσεις δεν συντρέχει πλέον ο λόγος διακοπής εργασιών, ο οποίος να θυμίσουμε ήταν οι απλήρωτοι λογαριασμοί προς τον ανάδοχο. Η διακοπή των εργασιών είχε αποφασιστεί στις 26 Αυγούστου και όπως είναι φυσικό, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα με ημιτελή έργα στις σχολικές μονάδες πριν υποδεχθούν τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά.

Στις δύο σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας σημειώνεται «Αποφασίζουμε. Την άρση διακοπής εργασιών του αναδόχου

“Λεωνίδας Σιώρη & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS” για το έργο επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Κυπαρισσίας αρχόμενης από 3-09-2025, καθώς δεν συντρέχει πλέον ο λόγος διακοπής εργασιών.

Ο υπολειπόμενος συμβατικός χρόνος για την περαίωση του έργου πριν την απόφαση διακοπής εργασιών ήταν εξήντα πέντε (65) μέρες. Κατά συνέπεια μεταφέρεται η προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι 6-11-2025».

«Αποφασίζουμε:

Την άρση διακοπής εργασιών του αναδόχου “Λεωνίδας Σιώρης & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS” για το έργο επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Φιλιατρών αρχόμενης από 3-09-2025, καθώς δεν συντρέχει πλέον ο λόγος διακοπής εργασιών.

Ο υπολειπόμενος συμβατικός χρόνος για την περαίωση του έργου πριν την απόφαση διακοπής εργασιών ήταν τριάντα δυο (32) μέρες. Κατά συνέπεια μεταφέρεται η προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι 4-11-2025».

Αντίδραση από Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Κυπαρισσίας

Την έντονη διαμαρτυρία του προς το Δήμο Τριφυλίας εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας για τη διακοπή των εργασιών επισκευής στο σχολείο τους. Δε νοείται τονίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου να βρουν οι μαθητές το σχολείο τους σε ακατάλληλες συνθήκες για την ασφάλεια τους. Απαιτούμε, υπογραμμίζουν, την άμεση εξεύρεση λύσης ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Αναλυτικά στη διαμαρτυρία τους προς τον Δήμο Τριφυλίας ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας σημειώνει:

«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας με την παρούσα

επιστολή εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη διακοπή των προγραμματισμένων εργασιών επισκευής και συντήρησης στο σχολείο μας.

Είναι απαράδεκτο 10 ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς με υπαιτιότητα του Δήμου ο ανάδοχος εργολάβος να έχει κηρύξει παύση εργασιών καθώς παραμένει απλήρωτος από τον Οκτώβριο του 2024.

Δεν νοείται στις 11 Σεπτέμβρη που οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία να βρουν το σχολείο τους σε ακατάλληλες συνθήκες για την ασφάλεια τους.

Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συμμεριζόμαστε την αγωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας και των μαθητών για την επίλυση του προβλήματος.

Απαιτούμε την άμεση εξεύρεση λύσης ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Αν μη τί άλλο τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση που διασφαλίζει βασικούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής».

Κ.Μπ.