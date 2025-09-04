Αξιοποίηση νερού από τα Αλτομιρά

Την αξιοποίηση του πλεονάζοντος νερού της Κοινότητας Αλτομιρών, - παρατηρείται υπερχείλιση της τάξης των 70 κυβικών μέτρων την ημέρα και η οποία καταλήγει σε παρακείμενο ρέμα -, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών άλλων κοινοτήτων, ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αξιοποίηση θα γίνεται αποκλειστικά κατά τις βραδινές ώρες, μέσω της μεταφοράς του πλεονάζοντος νερού με υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, που χρήζει απλής συντήρησης.

“Ουδεμία μείωση του παρεχόμενου ύδατος προς την Κοινότητα Αλτομιρών θα επέλθει, με δεδομένο ότι το υπό εξέταση νερό είναι η υπερχείλιση που ούτως ή άλλως χάνεται”, διευκρινίζεται στην απόφαση.

Στην εισήγησή του το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι “πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η αξιοποίηση αυτού του πλεονάζοντος ύδατος, αποκλειστικά κατά τις βραδινές ώρες, μέσω της μεταφοράς του με υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης που χρήζει απλής συντήρησης, στην Κοινότητα Σωτηριανίκων, η οποία παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες σε πόσιμο νερό”.