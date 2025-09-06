Δήμος Καλαμάτας: Συμμετείχε στην 1η Διεθνή Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ

Στην 1η Διεθνή Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμάτας παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, με τον τρόπο αυτό πραγματοποιήθηκε προβολή της πόλης, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Δήμου στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών, της Ρομποτικής καθώς και θεμάτων που αφορούν την Κλιματική Αλλαγή, με αιχμή του δόρατος τον απόλυτα πετυχημένο ετήσιο θεσμό των Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων, ενώ παράλληλα θεμελιώθηκαν μελλοντικές συνεργασίες, που αφορούν τη διάδοση των εξελίξεων σχετικών με την ανωτέρω θεματολογία.

Ο Δήμος Καλαμάτας εκπροσωπήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του δημάρχου σε θέματα Ψηφιακής και Τεχνολογικής Αναβάθμισης του Δήμου και υπεύθυνο σχεδιασμού και υλοποίησης του θεσμού των Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων, Φώτη Ασημακόπουλο.