Η Ζαχαράκη για τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της Μεσσηνίας

Στοιχεία για τις προσλήψεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη Μεσσηνία, καθώς και για την κατάσταση στο Γυμνάσιο Μεθώνης, παρέχει το υπουργείο Παιδείας, απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με τα κενά που καταγγέλλουν γονείς και μαθητές.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου Παιδείας, στην περιοχή της Μεσσηνίας έχουν διοριστεί την περίοδο 2020–2025 συνολικά 325 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκ των οποίων 270 στη Γενική και 55 στην Ειδική Αγωγή. Για το τρέχον σχολικό έτος 2025–2026, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, έχουν προσληφθεί 100 αναπληρωτές.

Για το Γυμνάσιο Μεθώνης, το υπουργείο γνωστοποιεί ότι τα κενά ΠΕ03 καλύφθηκαν στη Β΄ φάση αναπληρωτών την 1η Οκτωβρίου, οι 6 ώρες ΠΕ11 καλύφθηκαν επίσης στη Β΄ φάση, ενώ οι 4 ώρες ΠΕ86 καλύφθηκαν με διάθεση εκπαιδευτικού από το Γενικό Λύκειο Πύλου. Επιπλέον, εκπαιδευτικός ΠΕ02 τοποθετήθηκε στη Γ΄ φάση (17 Νοεμβρίου). Το υπόλοιπο κενό δύο ωρών αναμένεται να καλυφθεί με υπερωρίες.

Στην απάντηση επισημαίνεται ότι η μοναδική εκπαιδευτικός ΠΕ80 που τοποθετήθηκε στη Γ΄ φάση στη Μεσσηνία αρνήθηκε να αναλάβει υπηρεσία, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρηση λειτουργικού κενού. Η υπηρεσία, όπως αναφέρεται, «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη κάλυψη των ωρών, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο».

Την απάντηση υπογράφει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.