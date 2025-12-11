Φοιτητές Γεωπονίας υπέρ των αγροτών

Σε ανακοίνωσή τους οι φοιτητές αναφέρουν ότι “τα αιτήματα των αγροτών αφορούν τόσο τους παραγωγούς όσο και όλους εμάς, τους καταναλωτές” και σημειώνουν: “Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν είναι απλώς μια οικονομική επιλογή. Είναι μια πράξη που μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στην ελληνική κοινωνία. Μέσα από την υποστήριξη της υπαίθρου και της επαρχίας μπορεί να επέλθει η εξέλιξη, η ευημερία και η αυτονομία της χώρας. Η δική τους προσπάθεια είναι η δική μας τροφή. Είμαστε δίπλα στον δίκαιο αγώνα για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα”.