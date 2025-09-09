Συμμετοχή σε 8 νέα ευρωπαϊκά προγράμματα διεκδικεί ο Δήμος Καλαμάτας - Επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης

Την πορεία του προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική ουδετερότητα συνεχίζει ο Δήμος Καλαμάτας. Χθες, στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ψηφίστηκε η έγκριση της συμμετοχής του Δήμου σε οκτώ χρηματοδοτικά προγράμματα, στο πλαίσιο της συμμετοχής στις «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις έως το 2030».

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, η αντιπολίτευση εξέφρασε εκ νέου επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι προτάσεις θα μεταφραστούν σε απτά οφέλη για τους πολίτες, παρατηρώντας η πλευρά της δημοτικής αρχής ότι η υλοποίηση τους θα συμβάλει στη μελλοντική ανάπτυξη της Καλαμάτας. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε πως οι πρωτοβουλίες αυτές δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον Δήμο, δείχνοντας μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων απευθείας από την Ε.Ε., αλλά και την ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης σχολίασε πως αν κάποιος προσεγγίσει για πρώτη φορά αυτά τα θέματα πιθανότητα δεν θα βγάλει πολλά συμπεράσματα. Ο ίδιος αναρωτήθηκε αν τα άυλα κυρίως προγράμματα θα έχουν αντίκτυπο στην πόλη σε βάθος δεκαετίας, εκτιμώντας πως το όφελος προς τους πολίτες θα είναι περιορισμένο και η συμμετοχή τους σε αυτά αβέβαιη. Ως προς τις προτάσεις ενός εκ των προγραμμάτων για την ενίσχυση της πεζοπορίας και της ποδηλασίας, ο κ. Τζαμουράνης έκανε λόγο για χρήσιμες κινήσεις, παρατηρώντας ωστόσο πως λείπει η ασφάλεια των ποδηλατοδρόμων και ένα ευρύτερο δίκτυο που πρέπει να σχεδιαστεί. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός συμπλήρωσε πως ο φόρτος εργασίας που προστίθεται στο Δήμο είναι ένα κόστος, μεταξύ άλλων σε ανθρώπινο δυναμικό, τη στιγμή που δεν παράγονται διοικητικά αποτελέσματα όπως θα έπρεπε.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος είπε από την πλευρά του πως τα χρήματα αυτά μέσω των προγραμμάτων είναι του Ελληνικού λαού και ότι δεν χαρίζονται. Ο ίδιος σχολίασε πως πρέπει να διεκδικούνται τέτοιου είδους προγράμματα, τονίζοντας πως είναι ένα μικρό ποσοστό από αυτά που πληρώνουν οι λαοί μέσω εισφορών. Ο κ. Οικονομάκος συνέχισε λέγοντας πως αυτά τα προγράμματα δεν πάνε κατά κύριο λόγο σε σοβαρές υποδομές (αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά κ.α.), αλλά σε έργα βιτρίνας, κλείνοντας πως παρά τις υποσχέσεις για σημαντικά έργα στην πόλη μέσω των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων, ελάχιστα θα γίνουν, και μάλιστα με χαμηλό αντίκτυπο στην πόλη.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου σχολίασε πως το αντίκτυπο μέσω των προγραμμάτων είναι άμεσο τόσο σε θέματα κινητικότητας, όσο και στην καινοτομία, με βάση τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. «Η συμμετοχή της πόλης σε αυτά τα έργα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή αναγνώριση, είναι στρατηγική επιλογή που ανοίγει δρόμους για νέες χρηματοδοτήσεις, διεθνείς συνεργασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας, και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως έχουν προσληφθεί δύο άτομα για το πρόγραμμα “SchoolHeroZ” και ότι δεν επιβαρύνονται οι υπηρεσίες.

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αναλυτικά, ο Δήμος υπέβαλε προτάσεις σε οκτώ ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon Europe, που σηματοδοτούν την ενεργή του συμμετοχή στον σχεδιασμό του μέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκαν οι παρακάτω συμμετοχές, ψηφίζοντας υπέρ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης για κάποιες εξ αυτών.

-ACTIVEROUTES: Ανάπτυξη λύσεων για ενεργή μικροκινητικότητα με στόχο την πρόληψη του καρκίνου, την υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μαζί με το ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα), τον Δήμο Ουτρέχτης (Ολλανδία) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), μια πρόταση που βοήθησε ο Παναγιώτης Χαλβατσιώτης (ΕΚΠΑ).

-GENeCITY: Τεχνητή νοημοσύνη και ομοσπονδία ψηφιακών διδύμων για δίκαιο και συμμετοχικό αστικό σχεδιασμό, με εταίρους όπως το Universität Zürich (Ελβετία), το Fraunhofer (Γερμανία) και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Ιταλία).

-GRACE50: Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της πράσινης κινητικότητας για κλιματικά ουδέτερες και υγιείς πόλεις, σε συνεργασία με το Universitat Politècnica de València (Ισπανία), το Brunel University London (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

-NICHES: Ενδυνάμωση της νεολαίας και δημοκρατική συμμετοχή στη βιώσιμη μετάβαση, μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής), το University of East Anglia (Ηνωμένο Βασίλειο) και το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ελλάδα).

-REGEN-HUB: Αναγεννητικά hubs για αθλητισμό, πολιτισμό και κυκλική οικονομία με πιλοτικό έργο στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ (Ελλάδα), το Fraunhofer Gesellschaft (Γερμανία) και το Politecnico di Torino (Ιταλία).

-TWINVERSE: Ψηφιακά δίδυμα με AI για δίκαιο και ανθεκτικό αστικό μετασχηματισμό, μαζί με το Politecnico di Milano (Ιταλία), το University of East Anglia (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

-URBANCOOL HEAT: Καινοτόμες λύσεις για ανθεκτικότητα απέναντι στους καύσωνες, με πράσινες υποδομές και σχέδια κοινωνικής προστασίας, σε συνεργασία με το Fraunhofer (Γερμανία), τον Δήμο Πράγας (Τσεχία) και το Πανεπιστήμιο Λιντς (Ηνωμένο Βασίλειο).

-UrbanTwinHub: Ανάπτυξη «Ψηφιακού Διδύμου Καλαμάτας» για ανθεκτικές και ενεργειακά αποδοτικές γειτονιές, μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), το Technische Universität Dortmund (Γερμανία) και τον Δήμο της Χάγης (Ολλανδία).

